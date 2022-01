Op plek 13 staat hij bij de VVD in Hillegom: Scott. En dat is geen normale kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, want Scott is een geleidehond. Wat doet de viervoeter op de lijst en kan hij met voorkeursstemmen de fractie in? Dat zoeken we uit.

Weet je als inwoner van Hillegom niet op wie je moet stemmen, dan kun je kiezen op de hond van een VVD-kandidaat. Grappig misschien, maar volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans maakt Scott bij voorbaat weinig kans.

Eerdere poging

"Voor de verkiezingen moet je ingeschreven staan in het Basisregister van de gemeente", legt Voermans uit. "Dat staat een hond niet, dus dan mag hij direct van de lijst worden verwijderd."

Voermans herinnert zich een eerdere poging - in 1919 - van een partij in Amsterdam om een ongebruikelijke kandidaat de fractie in te krijgen. Een zwerver, die bovendien zijn eigen ideeën had over wat de stad nodig zou hebben. "Jenever zou voor vijf cent zijn en je zou vrij mogen vissen in het Vondelpark."

In de raad

En wat bleek: de plannen van de zwerver waren goed genoeg om stemmen te halen. Zoveel zelfs dat hij in de gemeenteraad plaats had mogen nemen.

Maar zover kwam het niet. "Hij zat op dat moment vast voor openbaar dronkenschap. Zijn zetel heeft hij nooit ingenomen, maar opgezegd."

ludieke actie

Voor Scott is er dus weinig kans. Volgens de Kiesraad is het zeer waarschijnlijk dat de gemeente al voor hij op het stembiljet verschijnt, het feestje beeindigd. "In de formele eisen staat dat de hond een handtekening en een ID-bewijs moet overleggen bij het inleveren van de kieslijst", legt Voermans uit.

En dat zal natuurlijk moeilijk gaan. Gelukkig rekent de VVD in Hillegom daar ook helemaal niet op, zegt fractievoorzitter Louise Pijnacker. "Een hond zou in de praktijk ook wat onhandig zijn. Hij is als ludieke actie toch maar op onze kandidatenlijst gezet. Hij hoort er een beetje bij."