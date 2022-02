Wie bepaalt het lot van een natuurplas: de betrokken gemeenten of een exploitant? Bezorgde inwoners van het Utrechtse Woudenberg proberen er een verkiezingsthema van te maken.

Verandert het Henschotermeer in de bossen van Utrechtse Heuvelrug in een volgebouwd bungalowpark? Natuurliefhebbers en dorpsbewoners maken zich zorgen over de plannen van de exploitant van het terrein waar het meer ligt, die wil bouwen rond de plas. "Het meer wordt geannexeerd, het wordt één groot recreatiepark", zegt inwoner Jesseka Batteau.

Bijna 20.000 handtekeningen

Met een online petitie verzamelde Batteau in een paar weken tijd bijna 20.000 handtekeningen. Zo komt de toekomst van het Henschotermeer ook op de agenda voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Er zijn twee gemeentebesturen die het bestemmingsplan moeten veranderen, want de gemeentegrens tussen Woudenberg en fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug loopt vlak langs het meer.

'Kans gemist'

In beide gemeenten, die het tot nu toe niet eens waren over de recreatiebestemming, hoopten ze de discussie ná de gemeenteraadsverkiezingen te voeren. Tevergeefs. Volgens de D66-fractie in de raad van Utrechtse Heuvelrug 'heeft de lokale politiek z'n kans gemist om de toon te zetten'.

"Je kunt de spelregels maar beter van tevoren duidelijk maken. De plannen die er liggen zijn megalomaan. Maar nu moeten we wachten op de definitieve plannen", zegt D66-fractievoorzitter in Utrechtse Heuvelrug, Karin Oyevaar.

Jesseka Batteau haalde bijna 20.000 handtekeningen op

Financiële tekorten

Tot 2014 huurde de provincie Utrecht het recreatiegebied waar het Henschotermeer ligt van het landgoed Den Treek. Zij willen het karakter van het natuurgebied niet veranderd zien, maar willen ook geen geld meer toeleggen op het meer.

Het beheer werd tot een tijdje geleden uitgevoerd door meerdere gemeenten die zich verenigden in het recreatieschap. Ook die trokken zich terug toen bleek dat er financiële tekorten waren.

Hek rond de plas

"Als het begrotingstekort niet gedicht wordt dan gooien we de hele boel dicht", dreigt rentmeester Wilbert Nijlant namens het landgoed. Het meer kost nu meer dan het oplevert, daarom mag de huidige lokale exploitant zijn kans wagen.

Die heeft al een hek rond de plas gezet en vraagt entree- en parkeergeld. Op henschotermeer.nl staan de uitbreidingsplannen, zoals die in december gepresenteerd zijn.

'Achteraf moeilijk invloed uitoefenen'

"Een kinderboerderij, een kampeercomplex, een trimbaan en bungalows aan de bosrand; stel je eens iets voor bij 5.000 vierkante meter aan nieuwbouw", verzucht petitie-initiatiefneemster Batteau. Ze heeft zich aangesloten bij de lokale Partij voor de Dieren en hoopt dat de nieuw te kiezen gemeenteraden alsnog ingrijpen.

"Er is al genoeg recreatie in de buurt, het karakter van het Henschotermeer zal voorgoed veranderen. Omdat deze exploitant nu carte blanche krijgt zal hij die ruimte pakken, dan is het achteraf moeilijk om als overheid nog invloed uit te oefenen," stelt Batteau.

Definitieve plannen

Het wachten is nu op de definitieve plannen van de exploitant. Als de gemeenteraden die goedkeuren zou ook de provincie nog kunnen ingrijpen.

Het provinciebestuur vindt het vooralsnog geen goed idee de exploitatie weer op zich te nemen, dat kan alleen in een constructie waarbij meerdere gemeenten meedoen.

