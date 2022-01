Loes ten Dolle is lijsttrekker van D66 voor de gemeente Winterswijk. En ondanks dat ze doorgaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, gaan alle haatberichten op social media haar niet in de koude kleren zitten. "Ik kreeg doodsbedreigingen."

Het werk als raadslid voor de gemeente beschrijft ze als 'het meest ondankbare waardevolle vrijwilligers werk.' Dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En dat is ook de reden waarom Ten Dolle aan de bel trok. Op social media krijgt ze zoveel bagger over zich heen, dat ze zich zorgen maakte over het samenstellen van haar lijst omdat het potentiële nieuwe kandidaten afschrikte.

Trots op de gemeente

Winterswijk ligt in de Achterhoek, tegen de Duitse grens. Het dorp heeft 29.000 inwoners. CDA is de grootste partij. "We hebben enorm veel buurtschappen, een grote agrarische sector, het buitengebied bestaat bijna alleen maar Natura 2000-gebieden. Maar we hebben ook levendig centrum waar van alles gebeurt."

De gemeenschap is ontzettend hecht. Een voordeel, maar meteen ook een nadeel: "We begroeten elkaar allemaal. Iedereen helpt elkaar en staat voor elkaar klaar. Maar tegelijkertijd weet iedereen ook alles over elkaar. Als er dus iets gebeurt wat anderen niet aanstaat, staat het hele drop op kop." Het hele dorp kan dan boos zijn.

'Waarom?'

Ondanks dat ze trots is op de gemeente, laten de haatberichten haar niet koud. "Ik kreeg de afgelopen twee jaar doodsverwensingen en doodsbedreigingen. Het gebeurde openlijk op Twitter, vanuit een anoniem account waarbij iemand hoopte dat ik mezelf kapot reed voor een boom. Of: 'Jij moet verkracht worden', 'Ik hoop niet dat ik je tegenkom want dan weet ik niet of je nog naar lucht kunt happen', al dat soort uitspraken."

Maar het bleef niet bij social media. De berichten kwamen ook in haar mail. "Dat is nog weer directer. Dan denk je: dit gaat wel ver. En waarom?"

Niet accepteren

Ten Dolle spreekt zich uit, omdat ze weigert te geloven dat dit het nieuwe normaal is. "Het wordt het nieuwe normaal als we er niet over praten. En daarom ben ik er ook over begonnen. Want als we het onder het tapijt schuiven, dan accepteren we het."

Ten Dolle spreekt zich niet voor het eerst uit over berichten die ze krijgt. "Dat levert zowel positieve als negatieve reacties op. Mensen zeggen dat ik ga wrijven in een vlek, dat klopt, maar als je het niet doet hebben we het er helemaal niet over."

Zorgen over aanwas lokale politiek

Omdat raadsleden te maken krijgen met de dreigementen online en nare reacties, maakt Ten Dolle zich zorgen over de aanwas voor de lokale politiek. "Voor de landelijke politiek kunnen er nog genoeg mensen worden gevonden, maar als de bevolking ziet dat zij in de Kamer alles mogen zeggen, en mensen doen dat ook, heeft dat invloed op de lokale besturen. De bewustwording van hoe het er in de Kamer aan toegaat mag groter, want dat heeft echt zijn weerslag."

"Als ik nu zie hoe het eraan toegaat, maak ik mij zorgen over waar we bijvoorbeeld over 8 jaar zijn. Waar halen we dan nog de mensen vandaan? Terwijl je die mensen lokaal wel echt nodig hebt."

'Doe eens normaal'

Het raadslid is van mening dat we als samenleving niet genoeg ingrijpen, omdat het zich afspeelt op social media. "Als hier op de markt in Winterswijk mijn buurman jou zou uitschelden, zou ik zeggen: 'Buurman, doe eens normaal'. Maar als het op social media gebeurt, bel je niet bij degene aan."

"Het gaat erom dat we elkaar meer durven aanspreken op gedrag online". Want mensen die online dreigen zullen zelf misschien niet open staan voor die boodschap, maar ze hebben wel familie, vrienden en buren, die ze wel kunnen bereiken, voegt Ten Dolle er vastbesloten aan toe.