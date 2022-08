Als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond ligt, verdwijnen zo snel mogelijk alle fietspaaltjes van de weg. Naar schatting belanden honderden Nederlanders jaarlijks in het ziekenhuis na een aanrijding met het bekende rood-witte paaltje.

Hoeveel mensen er jaarlijks in het ziekenhuis belanden na een aanrijding met zo'n paaltje is niet precies te zeggen. Op basis van een rondvraag bij ziekenhuizen schat Veiligheid NL dat zeker honderden fietsers behandeld moeten worden na een aanrijding.

Paaltjes juist bedoeld voor verkeersveiligheid

Volgens VVN en de Fietsersbond veroorzaken de paaltjes daarmee meer ongelukken dan dat ze voorkomen. En dat terwijl de obstakels juist bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te vergroten, vertelt Otto van Boggelen van Kennisplatform Fietsberaad.

"Als je die paaltjes er niet neerzet, zullen sommige automobilisten proberen af te snijden via een fietspad", legt hij uit. "Voor de veiligheid van fietsers is het dan belangrijk dat zo'n paaltje er staat."

'Neergezet zonder na te denken waarom'

Maar Van Boggelen is het ermee eens dat veel fietspaaltjes totaal onnodig zijn. "Ik denk dat er heel veel paaltjes staan zonder dat er echt een duidelijke noodzaak voor is. Ambtenaren hebben ze gewoon neergezet zonder goed na te denken waarom."

Hoeveel fietspalen er in Nederland zijn, is niet bekend, maar naar schatting gaat het om honderdduizenden. Dat ze lang niet allemaal noodzakelijk zijn, blijkt wel uit het feit dat de gemeente Amsterdam recent ruim 4.000 van die obstakels heeft weggehaald. Dat is meer dan de helft van het totale aantal in de hoofdstad.

Verlichting en ribbelmarkering

Als gemeenten de paaltjes toch willen laten staan, moeten de obstakels wel een stuk veiliger worden, bepleit Peter Morsink. Hij is adviseur verkeersveiligheid bij ingenieursbureau Royal Haskoning. Zo horen ze wat hem betreft niet thuis direct na een bocht of kort na een kruispunt.

"Ook moet je zorgen dat de paaltjes opvallen. Zorg ervoor dat ze verlicht zijn, zodat ze ook 's nachts goed zichtbaar zijn", roept Morsink op. "Daarnaast kan een ribbelmarkering helpen, zodat je al vanaf een meter of 12 geattendeerd wordt op de paal."