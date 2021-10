De Fietsersbond in Amsterdam maakt zich zorgen over e-bikes in de stad. E-bikers zouden te hard gaan op het fietspad. Laat ze 30 km/uur gaan en stuur ze de rijbaan op, zegt de Fietsersbond. Maar dat is volgens deskundigen geen goed idee.

De Fietserbond zegt dat het fietspad steeds gevaarlijker wordt en dat bijvoorbeeld sommige ouderen niet eens meer durven te fietsen op fietspaden in de stad.

'30 km/u niet veilig'

Verkeerspsycholoog Karel Brookhuis herkent de situatie die door de Fietsersbond wordt geschetst. "Maar al die e-bikes naar de rijbaan, daar word ik niet blij van. Ze rijden helemaal niet allemaal 30 kilometer per uur. Sterker nog, er zijn er een heleboel die langzamer rijden, een heleboel kunnen ook nog niet eens zo hard."

"Daar komt nog bij dat als je kijkt wie er allemaal op die e-bikes rijden, 30 km/u voor oudere mensen, 70-plussers, vind ik ook helemaal niet zo verstandig hoor, dat is helemaal niet veilig. Ik ben daar geen voorstander van."

'Niet tussen auto's fietsen'

Agnieszka Stelling, onderzoeker bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), voorziet een ander praktisch probleem als e-bikes naar de weg zouden worden gestuurd. "Op veel wegen en straten geldt nog geen standaardlimiet van 30 kilometer per uur. Het verlagen van de limiet naar 30 is niet genoeg. Ook de inrichting van die wegen en straten zou er op afgestemd moeten worden. Want anders krijg je een ongewenst groot snelheidsverschil tussen auto's en elektrische fietsen", zegt ze.

"Daarnaast weten we dat elektrische fietsen met name populair zijn bij oudere fietsers. Die zijn juist extra kwetsbaar in het verkeer en zeker als je hen tussen de auto's laat fietsen."

Een e-bike is een fiets

Ook is er in de wet geen mogelijkheid om e-bikers naar de weg te 'verbannen', zegt Stelling: "Een elektrische fiets is wettelijk gezien gewoon een fiets. Dus je kunt geen onderscheid maken tussen die twee qua andere plaats op de weg. Elektrische fietsen zijn fietsen, dus ze horen op het fietspad."

Het lijkt dus niet zo'n goed idee van de Fietsersbond. En een oplossing voor de onveilige situaties op drukke fietspaden is nog niet zo snel gevonden, geven alle deskundigen toe.

Verschillende banen

Maar dat betekent niet dat er helemaal geen oplossingen mogelijk zijn. Onderzoeker Stelling: "Je zou bijvoorbeeld verschillende snelheidsstroken kunnen maken. Maar of dat makkelijk te realiseren is vraag ik mij wel af." Brookhuis ziet dat zoiets buiten de stad al wel succesvol is.

"Met fietssnelwegen, eigenlijk een verkeerde term, want je fietst er met verschillende snelheden. Maar juist doordat ze zo breed zijn, kun je gemakkelijk met een gewone fiets, een langzame of een snelle e-bike op hetzelfde fietspad rijden zonder dat je elkaar in de weg zit."

Auto's begrenzen

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam, ook wel bekend als de 'Cycling Professor' op Twitter, vindt dat er rigoureus anders gedacht moet worden voor een échte oplossing in de stad. "Het idee komt eigenlijk voort uit een onderliggende vraag, namelijk; waarom is het zo gevaarlijk op die rijbaan en waarom is het zo moeilijk om daar andere weggebruikers heen te schuiven?"

"Hoe kan het dat we accepteren dat er een plek in onze openbare ruimte is, waar je eigenlijk niet eens kan fietsen of kan lopen? Als we dan toch over begrenzen na gaan denken, vind ik het eigenlijk wel apart dat we het niet eerst hebben over het begrenzen van die motorvoertuigen die zorgen voor die onveiligheid."

Verkeerspsycholoog Brookhuis heeft tot die tijd een tip voor alle de e-bikers: "Het zou verstandig zijn als je niet zo vreselijk hard rijdt op zo'n ding. In de stad is dat best gevaarlijk. En als je ergens met 30 km/u tegen oprijdt, kom je er niet zomaar heelhuids vanaf."