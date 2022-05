Het aantal mensen dat betrapt wordt met drugs op achter het stuur is gestegen. Veel van die mensen weten niet dat er nog stoffen in hun lichaam aanwezig zijn. Toch kunnen drugs ook na een dag nog invloed hebben in het verkeer.

NU.nl meldt dat het afgelopen jaar zo'n 13.000 processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege drugs in het verkeer: een forse stijging ten opzichte van 2017. Volgens een woordvoerder van de politie zijn mensen bij aanhoudingen vaak verbaasd dat drugs nog in hun lichaam te vinden zijn, omdat ze het niet op de dag zelf gebruikt hebben, maar meestal een dag eerder.

Speekseltest

Toxicoloog Rogier van der Hulst van het Nederlands Forensisch Instituut legt uit hoe de drugstest van de politie werkt: "Bij een test wordt speeksel afgenomen. Dat wordt getest op een aantal drugs en daar komt een positieve of negatieve uitslag uit. Bij een positieve speekseltest wordt in Nederland bloed afgenomen. Dat wordt dan onderzocht om te kijken of iemand onder invloed is."

Uit zo'n speekseltest komt niet naar voren of iemand nuchter is of onder invloed, alleen of bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig zijn. En ook na een dag kunnen sommige stoffen nog gevonden worden.

Afbraakproducten

Juist daarom schrikken sommige bestuurders op. Bij bepaalde drugs zoals MDMA of cannabis kan het namelijk veel langer in je systeem blijven, zelfs als het al dagen eerder gebruikt is.

"Afbraakproducten van de drugs zijn langer in je bloed aanwezig dan de actieve component", vertelt Van der Hulst. "Die speekseltesten kunnen ook reageren op zo'n afbraakproduct. Het hoeft dus niet te betekenen dat je een werkzame hoeveelheid drugs in je bloed hebt om toch een positieve uitslag te krijgen."

Cannabis blijft lang aanwezig

Tom Bart van Jellinek, de grootste instelling voor verslavingszorg in Nederland, vertelt dat het per drug kan verschillen hoelang het in je lichaam aanwezig is: "De meeste soorten drugs zijn na 3 à 4 dagen wel uit het lichaam verdwenen."

"Maar je hebt ook middelen zoals cannabis. Als je dat veel gebruikt, kan het soms weken duren voordat het volledig uit je lichaam verdwenen is."

Kater van de drugs

Er kunnen dus nog wat drugs in je lichaam zitten, zonder dat je daar last van hebt. "Als je naar de drugs zelf kijkt en ziet dat de drugs helemaal zijn uitgewerkt, ben je in principe weer nuchter," vertelt Bart.

Dat zou dus geen problemen moeten geven in het verkeer, maar Bart geeft daarbij wel een belangrijke kanttekening: "Drugsgebruik zorgt er vaak ook voor dat je slecht slaapt, slecht eet, andere middelen erbij gebruikt of een kater hebt. Dat kan allemaal leiden tot een verslechtering van rijgedrag."

Voor de politie geen verschil

De politie maakt in ieder geval geen onderscheid tussen de momenten waarop bestuurders de drugs gebruikt hebben, vertelt landelijk verkeersspecialist van de politie Paul Broer: "Er is per middel een wettelijk vastgelegde grenswaarde. Het enige wat wij doen is testen of die grenswaarde is overschreden."

"Of dat nou komt omdat je kort geleden een klein beetje hebt gebruikt, of een paar dagen geleden wat meer hebt gebruikt, is voor ons niet relevant." Als je dus een wild weekend hebt gehad doe je er, ongeacht het tijdstip waarop drugs is genuttigd, goed aan om niet de auto in te stappen. Zelfs wanneer je negatief test, kan de kater namelijk alsnog een gevaar vormen.