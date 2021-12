Bellen achter het stuur, geen gordel om of te snel rijden: het zijn allemaal redenen waarom je een boete kan krijgen in het verkeer. Maar in Spanje kan dat ook als je een té dikke jas aan hebt. In ons land is het gevaar daarvan niet minder.

In de Spaanse wet staat dat een chauffeur voldoende bewegingsvrijheid moet hebben om veilig te kunnen rijden. Dat kan gaan om een dikke sjaal, maar dus ook om een dikke jas, legt Spanje-correspondent Koen Greven uit. "Het is aan de agent om te bepalen of de bewegingsvrijheid voldoende is. Als dat onvoldoende is, dan kan je een boete krijgen van 200 euro."

Winter in Spanje

Doordat de winter nu komt, dragen steeds meer Spanjaarden dikke jassen die dus voor een gevaar zouden kunnen zorgen: "Ook in Spanje wordt het weer steeds heftiger. Koud, warm, storm en regen. Vorig jaar in Madrid was er een dik pak sneeuw, voor het eerst in 50 jaar."

"De weersomstandigheden zijn dus anders en dan gaan mensen zich anders kleden en dus ook opeens dikke winterjassen dragen", vertelt Greven.

Gevaar van de dikke jas

Maar hoe gevaarlijk kan dat nou zijn, rijden met een dikke jas? Ingrid Wetser van Veilig Verkeer Nederland legt uit wat er kan gebeuren: "Met een winterjas of een donsjack achter het stuur ben je vaak minder mobiel of sluit je gordel niet goed aan."

"Door de vulling in een winterjas zit er ook veel ruimte tussen de gordel en je lichaam. Ook kan de riem bij een dikke jas verschuiven naar een kwetsbare plek in het lichaam, bijvoorbeeld je onderbuik. Als er dan een noodstop of een botsing plaatsvindt kan de riem diep in je lichaam snijden." Dat kan diepe verwondingen veroorzaken.

Stootbumper?

De vulling van een dikke jas, werkt niet als een soort airbag. "Ik zou een winterjas niet als een extra stootbumper zien", zegt Wester. "Sterker nog, je riem kan verschuiven naar kwetsbare plekken en de snelheden als je rijdt en de krachten die vrijkomen die zijn zo groot, daar helpt een winterjas niet tegen."

Veilig Verkeer Nederland en de ANWB, maar ook buitenlandse organisaties, waarschuwen al vaker voor de gevolgen van dikke winterjassen achter het stuur. ADAC, een wegenwachtorganisatie in Duitsland deed een test, waarbij het dragen van eenwinterjas in combinatie met een riem in sommige gevallen ernstige verwondingen veroorzaakte aan de buik.

'Geen verbod in Nederland'

Ondanks het gevaar, is Veilig Verkeer Nederland geen voorstander van een verbod in Nederland: "Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder, die kan zelf bepalen of hij zich vrij voelt in zijn winterjas of niet. En die kan dan zelf bepalen of hij hem uitdoet of niet."

En de Spanjaarden, doen die hun jas uit? "Er is geen groot protest tegen deze maatregel of boete", zegt Greven. "De Spanjaarden nemen het meestal zoals het is."