Ruim 1,5 jaar na haar arrestatie begint morgen de rechtszaak tegen oud-advocaat Inez Weski. Ze zou lid zijn geweest van de drugsbende van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. "Haar eigen verdediging voeren is echt een mijnenveld."

Door informatie in en uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te smokkelen, zou Inez Weski volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) lid zijn geweest van de criminele drugsorganisatie van Ridouan Taghi. Vijf vragen over deze zaak aan Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

1. Hoe zou u deze rechtszaak omschrijven?

"Het is een unieke strafzaak en tegelijk ook heel tragisch voor de verdachte, omdat ze daardoor zo van haar voetstuk is gevallen. We moeten nog maar zien of dat terecht is. Maar linksom of rechtsom, voor haar als persoon en ook voor haar zakelijke carrière is deze zaak funest."

"Deze zaak betekent veel voor de strafrechtspleging in zijn geheel en met name de rol van advocaten in grote, zware zaken. En dat in de context van het grotere Marengo-dossier maakt dit een unieke zaak. Geen makkelijke zaak ook, want het is een strafzaak tegen een geheimhouder en een advocaat, die een geheimhoudingsplicht heeft richting haar cliënt richting en tal van andere cliënten."

2. Weski was als strafrechtadvocaat geheimhouder. Hoe kon het OM dan toch bewijs verzamelen?

"De hoofdregel is dat het OM en de politie niet zomaar onderzoek mogen doen naar informatie of stukken van advocaten, zoals aantekeningen van gesprekken met cliënten. Maar op elke regel zijn natuurlijk uitzonderingen."

"Want als de advocaat zelf verdachte wordt, dan kan het OM wél onderzoek doen naar dat soort informatie. En dat is hier aan de hand. Tegelijk is er niet voor niets achter de schermen een groot conflict. Ook over allerlei soorten geheimhoudingsstukken van Inez Weski. Het gaat dan met name over stukken die in beslag zijn genomen tijdens de politie-inval op haar kantoor. Tot en met de Hoge Raad wordt uitgevochten of het OM deze informatie mag gebruiken."

3. Zelf zegt Weski dat ze zich in deze zaak moeilijk kan verdedigen. Wat vindt u daarvan?

"'Ik kruip het liefst onder een steen', zei ze. Door die uitlating raakt Weski een heel teer punt van deze strafzaak. Namelijk dat ze inderdaad moeilijk haar eigen verdediging kan voeren. Als ze gaat spreken, creëert ze direct gevaar voor zichzelf en haar omgeving. Omdat dit zich allemaal rond een enorm explosief dossier afspeelt, waar het gevaar letterlijk voor het oprapen ligt."

"Tegelijk spelen er allerlei tuchtrechtelijke en ook strafrechtelijke gevolgen als Weski gaat spreken over wat ze in haar rol als advocaat allemaal heeft meegemaakt. Dus dat maakt eigenlijk haar verdediging een mijnenveld, als ze besluit om te gaan spreken. Tegelijk kan zwijgen ook weer in haar nadeel uitpakken."

4. Volgens het OM heeft Weski via USB-sticks informatie aan Taghi gegeven en berichten van hem de gevangenis uitgesmokkeld. Waarom is dat strafbaar?

"Daarmee kom je in het hart van de verdenking. Namelijk dat zij op die manier heeft bijgedragen aan het in stand houden van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. En zeker is dat strafbaar, tenminste als dat aan het eind van de rit echt komt vast te staan. Als dat inderdaad klopt, draag je bij aan het door laten gaan van een criminele organisatie die handelt in cocaïne."

"Maar dat moet allemaal nog bewezen worden. We zitten nu nog in de 'verdenkingsfase'. Er kunnen immers nog tal van argumenten worden aangedragen vanuit het kamp van Weski en haar advocaten."

5. Heeft het OM een sterke zaak denkt u?

"Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Politie en OM zullen niet snel overgaan tot de vervolging van zo'n topadvocaat. Dus volgens het OM is er een sterke zaak. Aan de andere kant: de verdediging van Weski moet nog echt op stoom komen."

"Haar advocaten kunnen misschien een heel ander licht schijnen op deze zaak, waardoor het beeld totaal kan kantelen We weten het op dit moment gewoon nog niet. Nee, er moet nog veel uitgezocht worden."