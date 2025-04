Voor de derde keer is een advocaat van Ridouan Taghi gearresteerd. Vito S. zou berichten van Taghi hebben doorgegeven aan contacten buiten de gevangenis. Wat is er aan de hand in deze omvangrijke zaak? "Kent geen precedent."

Justitie-verslaggever Bram de Waal en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) Dennis Wolters beantwoorden zes vragen.

1. Hoe is S. in beeld gekomen als verdachte?

"Het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD", zegt justitie-verslaggever bij EenVandaag Bram de Waal. "In een zogenoemd ambtsbericht aan het OM meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van Taghi."

"De politie heeft de afgelopen maanden de verdenkingen tegen de advocaat onderzocht. Opgenomen telefoongesprekken en andere vertrouwelijke communicatie zijn door een rechter-commissaris beoordeeld of deze onder het verschoningsrecht van de advocaat zouden vallen. Delen van deze opnamen zijn door de rechter-commissaris beschikbaar gesteld aan het onderzoeksteam."

2. Hoe bijzonder is deze zaak?

Volgens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Dennis Wolters is zoiets nog nooit eerder voorgekomen. "Het is ongelofelijk droevig dat het is gebeurd. En dan ook nog eens in dezelfde zaak. Maar ja, deze zaak is ook uniek in al z'n facetten."

"De strafzaak zelf kent denk ik ook geen precedent", gaat hij verder. "Heel groot, omvangrijk met ernstige feiten, het is een langlopende zaak, veel zittingsdagen, veel incidenten, ook tijdens de zitting, veel wisseling van advocaten. In die zin is het uniek in z'n soort. En dan zijn er ook nog eens drie aanhoudingen van advocaten."

3. De aanhouding gebeurde op dezelfde dag als de voorbereidende zitting van Inez Weski. Is dat toeval?

"Ik denk inderdaad dat het puur toeval is", zegt De Waal. "S. was vanochtend op bezoek bij z'n client Taghi in de EBI. Daar is hij ook aangehouden. Zijn arrestatie volgt na maanden van onderzoek door de recherche."

"De arrestatie komt ook niet helemaal onverwacht", weet de verslaggever, "bij andere advocaten waren er al langer wat zorgen over deze advocaat. En dit is ook de advocaat die een paar jaar geleden in een interview de opvallende uitspraak deed dat hij dure horloges draagt en in een sjieke Mercedes rijdt, omdat zijn clienten dit van hem verwachten."

4. Wat doet dit met de reputatie van strafrechtadvocaten en de advocatuur?

"In zekere zin straalt deze aanhouding af over de hele beroepsgroep", laat Wolters weten. "Iedere advocaat mag weer overal en nergens gaan uitleggen dat dit is gebeurd en dat het niet normaal is."

"Niet onbelangrijk: er is een verdenking, daarmee is niet ook gezegd dat hij schuldig is. We moeten niet allerlei conclusies gaan trekken. Het is ernstig, maar laten we niet te snel conclusies trekken", zegt Wolters.

Voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse orde van advocaten zegt geschokt te zijn dat Vito S. is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Het is volgens hem schokkend omdat er verdenkingen zijn van ernstige strafbare feiten en omdat er nu een advocaat in een politiecel zit. 'Als een advocaat wordt aangehouden, raakt het de hele beroepsgroep. Het raakt de positie en reputatie in de rechtsstaat en het imago van de advocatuur', zegt hij in een statement.

5. Wat is de rol van Taghi in de drie arrestaties?

"Hoe je het ook went of keert: Taghi is iemand die enorm veel druk kan uitoefenen op zijn advocaten", laat De Waal weten.

"Een intelligente man die op allerlei manieren koste wat kost invloed wil blijven uitoefenen op zijn drugsimperium. Dus die rol van Taghi is heel groot, zo niet doorslaggevend. Het is niet zo dat dit soort advocaten bij hem aanwaaien en met allerlei ideeën komen welke boodschappen ze kunnen doorgeven."

6. Op 2 juni staat een voorbereidende zitting gepland in de zaak Marengo. Wat gaat daarmee gebeuren?

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat collega-advocaat van S., Carlo Crince le Roy, weer verdergaat met de zaak. Dan is de vraag: kan de overgebleven advocaat het in zijn eentje doen. En zo nee: wie gaat het dan wel doen? Ik weet niet of er heel veel advocaten zijn die Taghi willen bijstaan", besluit Wolters tot slot.