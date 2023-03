Je hebt het vast meegekregen: veel Fransen zijn boos vanwege de nieuwe pensioenleeftijd in het land. Die is verhoogd van 62 naar 64 jaar. Volgens economen is de verhoging nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Maar veel Fransen geloven dat niet.

Vandaag was het alweer de achtste Nationale Stakingsdag in Frankrijk, honderden stakers zijn inmiddels gearresteerd. Veel Fransen willen niet geloven dat een verhoging van de pensioenleeftijd nodig is. Econoom en schrijver Eric Le Boucher onderscheidt grofweg vijf redenen waarom Fransen weigeren te geloven dat ze langer moeten doorwerken.

1. De 'gewone' Fransen ergeren zich aan president Emmanuel Macron

"Hij is het beste jongetje van de klas. Hij is rijk, 'elitair' en getrouwd met een veel oudere vrouw. Kortom, president Macron is geen 'gewone' Fransman en dat zien de Fransen. Ze worden steeds bozer als hij herhaalt dat ze 'het niet begrijpen'. Het is een arrogante houding en olie op het vuur. In plaats van zeggen 'Ik voel jullie pijn', zoals president Bill Clinton het Amerikaanse volk ooit toesprak, zegt hij: 'Jullie snappen het gewoon niet'."

2. Tijdens de coronacrisis was alles mogelijk

"Er heerste in Frankrijk veel verwarring na de coronapandemie. De afgelopen jaren heeft de regering alle bedrijven en werknemers ondersteund die door corona geen inkomsten meer hadden. Daardoor is op een of andere manier het beeld ontstaan dat de regering 'vanuit het niets' geld kan creëeren. En nu zeggen ze opeens dat ze geen geld meer hebben voor iets waar de Fransen al jaren recht op hebben. Dat voelt heel onrechtvaardig voor de Fransen."

3. Mensen kennen de wetten niet goed

"Politici, media en burgers in Frankrijk zijn slecht op de hoogte van economische wetten en het internationale karakter van concurrentie. Dat wordt nog eens versterkt doordat aan linker- én de rechterzijde van de politiek zeer populistische figuren het debat domineren. Neem Jean Luc Melenchon, een klassieke trotskist (een stroming binnen het marxisme, red.) die nog denkt in termen van een revolutie van arbeiders tegen de bazen."

"Melenchon is een goede spreker en beweert over de pensioenen dingen waarvan hij weet dat ze niet waar zijn, maar die de mensen wel graag willen horen. Zo zegt hij dat pensioenhervormingen niet nodig zijn, dat de Fransen op hun 60ste met pensioen kunnen zonder dat het extra geld kost. Hij zegt dat de regering liegt. Melenchon stuurt bewust aan op chaos in de hoop dat er een revolutie ontstaat, zonder precies aan te geven wat er daarna moet gebeuren. De media geven hem weinig tegengas."

4. Relatief hoge werkeloosheid

"Frankrijk kent al bijna 50 jaar een werkeloosheid van 10 procent of meer. Voor veel Fransen is het beeld van armoede en afhankelijkheid heel vertrouwd en dichtbij. De overheid is veruit de grootste werkgever. Het politiek debat is blijven steken in een klassieke rechts links tegenstelling. Het idee dat je door matiging en hervormingen méér banen kan creëren is voor de meesten onbekend."

5. Een prestigekwestie

"80 procent van de Fransen geeft aan 'bang te zijn voor de toekomst' alles wordt alleen maar slechter en de wereld steeds gevaarlijker. klimaat problemen oorlog, nieuwe dreiging uit China. Een boodschap die ze vertelt dat ze zich vooral moeten 'vastklampen aan hun reddingsboei' dat resoneert enorm bij heel veel mensen."

"Daardoor is een soort van 'magisch denken' ontstaan een soort gekte bijna die op dit moment heel moeilijk is terug te draaien omdat het ook een soort prestige kwestie is geworden tussen de regering en 'het volk' dat niet snel opgelost is en tot grote schade kan lijden."