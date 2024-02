Tussen de 10 en 15 miljard euro. Dat zou de Staat verschuldigd zijn aan miljoenen pensioengerechtigden, omdat de pensioenen jarenlang niet zijn geïndexeerd. De Stichting Pensioenherstel dient nu een claim in.

Onderzoeker Pieter Lakeman en hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten zijn de drijvende krachten achter de claim. Die eerste strijdt al tientallen jaren tegen onrecht in het bedrijfsleven.

Lakeman wint moeilijke zaken

De DSB Bank sloot in 2009 de deuren, mede door Lakemans toedoen, toen hij rekeninghouders opriep hun geld van de bank te halen. Ook dwong hij justitie via een Artikel 12-procedure om de oud-CEO van de ING Bank te vervolgen, omdat hij signalen van witwassen zou hebben genegeerd.

En nu is de Staat dus aan de beurt. Dat lijkt een moeilijke zaak, maar Lakeman heeft een naam opgebouwd als het gaat om het winnen van moeilijke zaken. De miljardenclaim die er ligt is hoog, maar volgens hem meer dan terecht: "Dit is gewoon wat pensioengerechtigden zijn misgelopen door toedoen van de Staat."

'15.000 misgelopen per persoon'

De exacte hoogte van de claim moet nog worden vastgesteld, maar zal naar verwachting wel ergens tussen de 10 en 15 miljard euro zijn. Tussen 2008 en 2020 zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Dat wil zeggen dat de koopkracht daalde, maar dat die daling niet is goedgemaakt door een stijging van het pensioen.

Volgens Lakeman en Van Meerten is daar duidelijk sprake van 'onrecht'. "Gepensioneerden zijn hierdoor zeker 15.000 euro per persoon misgelopen", zegt Lakeman. De Stichting Pensioenherstel, die hij en Van Meerten hebben opgericht, wil dat dit geld alsnog wordt uitbetaald.

'Overheid veel te voorzichtig'

De pensioenen werden niet verhoogd, omdat dit volgens de regels en wetten van de Nederlandse overheid niet mag. Die regels moeten ervoor zorgen dat de pensioenfondsen altijd genoeg geld in kas houden, om zo jongeren ook te kunnen betalen als zij over 20 of 25 jaar hun pensioenleeftijd bereiken.

Volgens hoogleraar Hans van Meerten is de Nederlandse overheid daar alleen veel te voorzichtig mee. "Ik begrijp dat je geen geld moet uitdelen dat er niet is", zegt hij. "Maar de Nederlandse overheid is vijf keer zo voorzichtig als andere Europese landen."

Start bij ABP

Daarom nu dus de claim om het geld dat pensioengerechtigden zouden zijn misgelopen, alsnog aan hen uit te keren. In eerste instantie richt de stichting zich op het pensioenfonds ABP, voor werknemers bij de overheid en in het onderwijs. "Dat is veruit de grootste", zegt Lakeman. Het gaat om circa 3 miljoen deelnemers van het ABP.

Om de claim tot een succes te maken, heeft Stichting Pensioenherstel wel gepensioneerden nodig die hun actie ondersteunen. Via de website van de stichting kunnen pensioendeelnemers van ABP nu hun claim indienen. Wel moeten zij daarvoor 100 euro overmaken. "Wij hopen dat 1000 tot 1500 mensen dit zullen doen zodat we 1,5 miljoen in oorlogskas hebben."

Vertrouwen in een goede afloop

Dat geld zal de stichting gebruiken voor juridische procedures die gevoerd moeten worden. Want één ding staat volgens de oprichters vast, dat zullen er beslist veel zijn. "Het zal een taaie, lange strijd worden", zegt Van Meerten.

Toch twijfelt Lakeman niet aan een goede afloop voor iedereen die meedoet aan de miljardenclaim. "Ik ben optimistisch en zie het met vertrouwen tegemoet."