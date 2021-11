In Nederland gaan er stemmen op om de FVD te negeren. In de Waalse en Luxemburgse media wordt er niet met mensen met rechts-radicale uitspraken gepraat. Simpelweg omdat ze afgesproken hebben om er geen aandacht aan te besteden.

Die afspraak noemen ze daar het 'cordon médiatique'. Dat betekent niet dat rechts-radicaal volledig wordt doodgezwegen, legt Léonie de Jonge, politicoloog van de rijks Universiteit Groningen uit: "Er wordt wel over gepraat. Er wordt alleen niet méé gepraat. Ze krijgen niet direct een platform."

Effectief

Het geen podium geven aan mensen met rechts-radicale gedachtengangen heeft een effect volgens De Jonge. "In zoverre is het effectief dat je in Luxemburg en Wallonië inderdaad geen succesvolle rechts-radicale partijen hebt." Dat komt omdat ze niet gelegitimeerd worden door de media, legt De Jonge uit: "Het is heel moeilijk voor deze partijen om voet aan de grond te krijgen."

Dat bevestigt ook Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de Vrij Universiteit Brussel: "Ik denk dat het een partij bemoeilijkt om door te breken. Aan de andere kant denk ik dat er nog wel andere factoren meespelen waarom een partij wel of niet doorbreekt."

Kantekeningen

Eén van die factoren is dat klassieke media minder belangrijk zijn geworden, door de opkomst van sociale media, legt Sinardet uit. Ook het aanbod speelt mee: "Er zijn hier niet echt charismatische figuren. De rechtse-extreme partijen hebben ook niet echt een sterke partij-organisatie." Daarbij komt nog dat er ook een alternatief is in de vorm van de radicaal linkse partij.

Als er wel een partij met extreem-rechtse uitspraken en gedachten was, is het lastig inschatten of het dan ook mogelijk was om er als media geen aandacht te besteden: "Het is makkelijker voor de Franstalige media om strikte regiemen te handhaven omdat ze in Franstalige België ook geen radicaal-rechtse partijen hebben." In de Vlaamse media hebben ze ook geprobeerd de rechtsextreme partijen weinig publiciteit te geven. "Tot het Vlaamse Blok doorbrak, toen werd het moeilijker om er geen aandacht aan te geven."

Forum voor Democratie

Of het doodzwijgen van bijvoorbeeld Forum voor Democratie effectief is in Nederland, betwijfelt De Jonge: "Timing is heel belangrijk. In Wallonië en Luxemburg zijn er afspraken over gemaakt voordat zo'n partij kon doorbreken. In Nederland hebben we te maken met Forum voor Democratie dat inmiddels zetels in de Kamer heeft. Dan is het heel moeilijk om na afloop zo'n afspraak met verschillende media-organisaties te maken. Ik denk dat het alleen doorslaggevend is in de beginfase van de politieke partij."

Maar dat betekent niet dat het helemaal onzin is om geen aandacht te besteden aan rechts-extreme partijen, vindt hij: "De media spelen een belangrijke rol in het legitimeren en normaliseren van standpunten. Het heeft nog een soort van effect als media zeggen: hier wordt echt een lijn overtreden. En dan dus een standpunten innemen als waakhond van de democratie."