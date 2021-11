'Lock her up', klonk het ruim 4 jaar geleden tijdens de campagne van Donald Trump. En het werkte: het criminaliseren van zijn politieke tegenstander tot persoonlijke vijand en vijand van het volk. Het is een tactiek die FVD ook lijkt te volgen.

Gisteren ontstond de zoveelste rel over de toon die een Kamerlid van Forum voor Democratie aansloeg in een Tweede Kamer-debat. Met de opmerking: "Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen", ontspoorde het debat volledig. Over de wenselijkheid van deze manier van debatteren verschillende de hoofdrolspelers van mening.

Kaag: patroon van beledigingen eindigt in bedreigingen

"Verschrikkelijk en ontoelaatbaar", noemt D66-leider Sigrid Kaag de bedreigingen van Forum-Kamerlid Van Houwelingen aan het adres van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

"Ik ben blij dat er nu vanuit de kamer en ook door de Kamervoorzitter Vera Bergkamp een streep is getrokken. Voor mij spreekt eruit een patroon van beledigingen, aantijgingen dat eindigt in bedreigingen."

Kamervoorzitter Bergkamp: 'Grens overschreden'

Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt dat er in de Tweede Kamer veel gezegd moet kunnen worden. "De vrijheid van meningsuiting is namelijk een groot goed. Maar gisteren werd er een grens overschreden."

Ze vindt dat Van Houwelingen 'over de schreef' is gegaan en is van mening dat de werkwijze van FVD de democratie aantast. Dat effect wordt nog eens versterkt door filmpjes die partijen verspreiden op sociale media. Bergkamp: "Sommige collega-Kamerleden interrumperen tijdens het debat maar niet, omdat ze de kans lopen om in een vervelend filmpje terecht te komen."

'Kamerleden moeten duidelijk maken dat dit niet kan'

"Het geeft het verkeerde voorbeeld", zegt Kaag. "Het feit dat een volksvertegenwoordiger bedreigingen uit, dat dat zomaar kan, dat is verschrikkelijk. Daar moeten wij niet alleen met elkaar voor gaan staan, maar alle Kamerleden moeten er voor gaan staan. Om duidelijk te maken dat dit niet kan."

"Uiteindelijk zijn we er zelf bij", legt ze bezorgd uit. "En ik ben daar niet optimistisch over. Wat mij betreft komt dit voort uit een veel groter gevaar. Dat uiteindelijk het hart van de democratie en zijn volksvertegenwoordigers raakt."

Baudet: 'Democratische rechtsbeginselen met voeten getreden'

Thierry Baudet op zijn beurt zegt dat de ophef hem verbaast. "Dat de media er zo opspringen en er krokodillentranen over plengen", zegt hij. "Waar gaat het over?", vraagt hij zich af. "De grootste inbreuk op grondrechten die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien." Ook zegt hij zich 'niet te herkennen in het frame dat er bedreigingen zijn'.

"Ik denk dat collega Pepijn van Houwelingen bedoelde dat we in een ongehoorde periode zitten, waar democratische rechtsbeginselen met voeten worden getreden op mondiale schaal en dat dit een staart gaat krijgen. Dit kan niet zonder juridische consequenties blijven. Misschien komt er een parlementaire enquête of onderzoek. En misschien gaan rechters hier ook over nadenken."