De Albanese premier Edi Rama heeft aangekondigd een kleine stadstaat op te willen richten voor de minderheidsgroep Bektashi's. In de onafhankelijke staat mogen deze liberale moslims alcohol nuttigen en zijn er geen kledingvoorschriften of leefregels.

Het moet een soort Vaticaanstad worden, maar dan aan de rand van de hoofdstad Tirana en ongeveer vier keer kleiner dan die in Rome. Als naam krijgt het de Soevereine Staat van de Bektashi-orde. Het doel? De liberale stroming van de Islam promoten.

'Vaticaanstad' in Albanië

Een goed idee, vindt ambassadeur bij de Heilige Stoel, Annemieke Ruigrok. "Want als je een land hebt, dan ben je onafhankelijk en je soevereiniteit in de internationale betrekking. Je wordt dan als land erkent", vertelt Ruigrok.

En dat is zeker een doel van deze mogelijk nieuwe staat. Zo vertelt Baba Mondi, de geestelijke leider van de Bektashi-orde en de toekomstige leider van de staat, aan de New York Times dat hij hoopt dat zijn staat straks ook wordt erkend door de Verenigde Staten en andere westerse landen, waaronder Nederland. "We verdienen een staat, want wij zijn de enige die de waarheid vertellen over de islam. We mixen ons geloof niet met politiek", zegt Mondi tegen de krant.

Enorme informatiepositie

Ruigrok is de Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad en legt uit dat voor zowel nieuwe staten als gevestigde landen zoals Nederland, het erg belangrijk is om elkaar te erkennen. Dit omdat kleine staten vaak over informatie bezitten die grote invloed hebben op andere landen.

Zo vertelt ze over haar relatie met het Vaticaan: "De paus is als staatshoofd leider van 1,3 miljard katholieken in de wereld. Hiermee heef hij heel veel invloed. Via zijn netwerk van kerken, religieuze organisaties, scholen, priesters en nonnen, heeft hij een enorme informatiepositie."

'Een soort Verenigde Naties'

Volgens de ambassadeur bezit de stad informatie die ambassades en regeringen van andere landen graag willen hebben, maar niet altijd zelfstandig kunnen vergaren. "Het is informatie waar wij onze vingers bij aflikken. En daarom is het heel goed om daarover met ze te praten."

Ze praten dan vooral over veel aangelegenheden die voor beide landen van belang zijn, legt Ruigrok uit. "We praten over vrede en veiligheid, over conflicten in de wereld die er nu zijn, armoedebestrijding, het klimaat. Dus ja, een soort Verenigde Naties zou je kunnen zeggen."

Blijft mysterieus

Maar, ook al is het contact goed, blijven zulke onafhankelijke staatjes wel mysterieus vertelt de ambassadeur. "Je mag alleen Vaticaanstad in als je een afspraak hebt of er woont. Wij, als ambassadeurs, wonen er niet. Daar is geen plek voor, het is in totaal een stad van 44 hectare. Het centrum van Amsterdam is groter."

Auto's hebben er hun eigen onderscheidende kenteken, die zijn niet te verwarren met die van de Italianen, en bewoners moeten hun 'Vaticaan paspoort' inleveren wanneer ze er niet meer wonen. Je komt er dus niet zomaar binnen. En als het aan de oprichters van de Soevereine Staat van de Bektashi-orde, wordt dat idee ook in hun nieuwe stad doorgezet.

Niet doordraaien

Burgerschap wordt straks alleen verleend aan de top van de Bektashi en de personen die de staat besturen. Dat mysterieuze heeft wel iets volgens de ambassadeur, maar ze waarschuwt ook dat kleine staten er niet te ver in moeten doordraaien.

"Ik denk dat als je ziet hoe dat hier in Vaticaanstad gaat, dat natuurlijk in Rome ligt en geheel omgeven wordt door Rome en Italië, dan denk ik dat het toch wel verstandig is dat de relatie met het enige buurland zo goed mogelijk blijft."