Coalitiepartij VVD en oppositiepartij D66 roepen het kabinet op maatregelen te nemen om de acceptatie en veiligheid van lhbti+’ers te verbeteren. Uit de jaarlijkse Pride-peiling van 1V blijkt dat het gevoel van acceptatie nog nooit zo laag is geweest.

"Dit is een probleem van ons allemaal," zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. "Het houdt mij wakker en het zou eigenlijk elke Nederlander die in een vrij en veilig land wil leven wakker moeten houden." Ook D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk vindt de uitslag 'ontzettend zorgelijk'. "Wat mij betreft moeten we daar ook alles aan doen om dat tegen te gaan, zodat iedereen vrij is om zichzelf te zijn." De liberale partijen stellen daarom Kamervragen.

Harder straffen

Omdat de tolerantie voor de regenbooggemeenschap hard achteruit holt, pleitte het COC vrijdag al voor hogere straffen tegen discriminerend geweld. VVD-leider Yeşilgöz kan zich daar in vinden. "Hate crimes mogen wat de VVD betreft echt flink zwaarder bestraft worden. Het is ook belangrijk dat de pakkans omhoog gaat. Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat mensen aangifte doen."

D66-Kamerlid Rooderkerk: "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die discrimineren, dat we daar niet te slap mee omgaan, maar dat we dat echt goed bestraffen. Daarnaast is 'roze in blauw' erg belangrijk voor lhbti+'ers. Dat zijn agenten die gespecialiseerd zijn in dit soort discriminatie zaken. Wij hebben er ook al vaker voor gepleit dat het aantal discriminatie rechercheurs wordt uitgebreid."

'Homogenezing'

Wat Yeşilgöz betreft wordt ook de initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden nieuw leven ingeblazen. Begin 2022 presenteerden D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren de initiatiefwet om 'homogenezing' te verbieden. De Tweede Kamer ging daar in mee, maar volgens de Raad van State is het verbod in strijd met grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst.

"Vrijheid van religie mag nooit betekenen dat je anderen onderdrukt," benadrukt Yeşilgöz, die het voorstel met het haar collega's in de Kamer opnieuw wil oppakken. "Ik vind dat je daar echt stevig tegen moet optreden. Kinderen wordt echt aangepraat dat je geen homo kunt zijn en dat je daar van genezen kunt worden."

Onderwijs

Zowel VVD als D66 willen ook dat de voorlichting op scholen verbetert. "Als je thuis al niet hebt geleerd dat je respect moet hebben voor anderen, dan moet je het op school leren," benadrukt Yeşilgöz. "Daar moeten we echt heel erg streng op zijn. We hebben bijvoorbeeld scholen waar ze zeggen dat je wel homo kunt zijn, maar dat je jezelf niet zo mag gedragen. Uitgesloten."

"Het is heel belangrijk dat jongeren daarin onderwezen worden, zodat die acceptatie ook later doorwerkt. Daarvoor is seksuele vorming van belang," aldus Rooderkerk, die weinig hoop heeft met dit nieuwe kabinet. "Ik heb daar nu geen vertrouwen in, omdat zij de seksuele vorming in twijfel trekken. Jongeren in het onderwijs moeten meekrijgen dat iedereen de vrijheid moet hebben om zichzelf te zijn."

Seksuele voorlichting

Rooderkerk doelt op het nieuwe coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat relationele en seksuele voorlichting 'neutraal' zijn en 'beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen in het bijzonder in het basisonderwijs'. In het debat over het akkoord zei Caroline van der Plas van coalitiepartij BBB dat ze af wil van 'al die gekkigheid die over kinderen wordt uitgestort als ze vijf, zes jaar oud zijn'.

VVD-leider Yeşilgöz benadrukt dat er niks zal veranderen en haar coalitiegenoten daaraan ook zal houden. "We gaan niks terugdraaien. Dus dat betekent dat je op school niet te horen mag krijgen dat jij er niet mag zijn. Dat je wel misschien je homo kunt voelen, maar je daar niet naar mag gedragen."

Overdreven gedoe

Uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van het Opiniepanel blijkt ook dat bijna de helft van de hetereo-panelleden vindt dat lhbti+'ers zich 'overdreven kleden'. Yeşilgöz: "We hebben dit weekend de Pride in Amsterdam. Ik hoorde ook vaak van mensen: is dat niet wat overdreven gedoe? Dan zou ik zeggen: praat eens even met de mensen die daar op een boot staan of langs de langs de grachten feestvieren. Dan zal je van hen horen dat dat nou de dag is waarbij ze gewoon 100% zichzelf kunnen zijn, zonder bang te hoeven zijn dat ze belaagd worden."

Maar kan zoiets als de botenparade ook zijn doel voorbijschieten? "De Pride is er natuurlijk juist voor bedoeld dat mensen kunnen uitdragen wie ze zijn en zich willen uitdossen zoals ze zijn," zegt Rooderkerk. "Dat lijkt me juist het moment om daar gewoon de vrijheid voor te voelen. En verder moet moet je op het moment zelf bepalen hoe je je wilt kleden, hoe je je wilt uitdossen."