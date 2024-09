Terwijl kinderen vaker een bril nodig hebben, zien oogartsen dat veel ouders die niet meer kunnen betalen. Daarom roepen ze op om kinderbrillen weer op te nemen in de basisverzekering. "Een kinderbril is geen luxeproduct."

"We hebben pas berekend dat ongeveer 550.000 kinderen in Nederland een bril zouden moeten hebben", vertelt hoogleraar oogheelkunde Ruth van Nispen.

Geen geld

Toch kan niet iedereen zo'n bril betalen. Van Nispen schat dat er 28.000 kinderen geen toegang hebben tot een bril vanwege geldproblemen in het gezin. En dat is een zorgwekkende ontwikkeling, vindt ze.

"Of het kind heeft wel een bril, maar eentje die niet meer voldoet. Want als je in de groei bent, dan heb je vaker een andere sterkte nodig, of een ander montuur, omdat je hoofd groter is geworden", legt de hoogleraar uit.

Geen luxeproduct

Als voorzitter van de Stichting Vision 2020 houdt Van Nispen zich bezig met het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid en daarom doet zij samen met andere oogzorg-organisaties een oproep aan de minister.

"Wij vinden dat de kinderbril terug moet in de basisverzekering. Want een bril is geen luxeproduct", benadrukt de hoogleraar.

Samen doen met één bril

Deze 'brillenarmoede' is echt zorgelijk, stelt Van Nispen. "We horen verhalen van twee kinderen die samen een bril delen in de klas en die om de beurt met de bril naar het bord kijken", noemt ze als voorbeeld.

Volgens haar heeft niet goed kunnen zien grote gevolgen. Zo kun je niet meekomen in de klas en zou dat ook op de lange termijn kunnen betekenen dat je minder kansen hebt op de arbeidsmarkt, zegt de hoogleraar. "Wat we ook zien is dat kinderen soms onterecht de diagnose dyslexie krijgen, terwijl het echte probleem is dat ze niet goed zien."

Kinderbrillen winkel

Ook Jasmine Bongaerts is blij met de oproep van de oogzorg-organisaties. Vijf jaar geleden startte zij een eigen kinderbrillen winkel in Haarlem, omdat haar eigen kinderen een bril nodig hadden. Ze schrok daarbij van het beperkte aanbod in de winkel.

"Je krijgt nu nul euro van de basisverzekering, alleen uit de aanvullende verzekering. En dan is het ook vaak maar één bijdrage in de anderhalf jaar. Maar een kind dat in de groei zit heeft vaker een nieuwe bril nodig", vertelt Jasmine.

Factuur naar school

Met haar kinderbrillen winkel wilde Jasmine verandering brengen in het beperkte aanbod. "Ik vind het allemaal best verdrietig", zegt ze op het feit dat niet alle ouders een bril kunnen betalen.

"We krijgen soms klanten die hun kind echt een bril willen geven, maar niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen. Voor deze mensen schrijven we dan soms de school aan, met de vraag of de factuur naar de school kan", legt de eigenaresse van de kinderbrillen winkel uit.

'Bril moet goed zitten'

Volgens haar is het heel belangrijk dat een bril goed blijft zitten: "Een kind moet ermee kunnen spelen, sporten en leren. En blij van worden. Dus het is ontzettend belangrijk om een bril te hebben die goed zit", benadrukt Jasmine.

Zo zijn de oren en ogen van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind. "80 procent van wat je leert gaat via je ogen."

Bijziend door schermen

Ook orthoptist Kim Gijsbertsen van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp maakt zich zorgen om de toegenomen bijziendheid onder kinderen. In Nederland is nu één op de vijf kinderen tussen de vijf en negentien jaar oud bijziend.

Volgens haar zitten veel kinderen boven het x aantal millimeters dat een kinderoog mag groeien. En dat is geen goede zaak, legt Gijsbertsen uit. "Want als een oog te lang lang wordt, ontstaat er veel trekkracht op het netvlies dat achteraan in je oog zit."

Staar

Die trekkracht kan er weer voor zorgen dat er meer problemen ontstaan als je ouder bent. Zo is de kans volgens de orthoptist groter dat je staar krijgt en een hoge oogdruk.

Gijsbertsen hoopt daarom dat er ook meer aandacht komt voor de oorzaak van bijziendheid bij kinderen dat grotendeels in verband staat met het gebruik van smartphones en tablets.

Buitenspelen

Zo legt de orthoptist uit dat te lang naar iets kijken wat dichtbij is, ervoor zorgt dat ogen achteruit gaan. Gijsbertsen benadrukt daarbij het belang van buiten spelen in daglicht.

"Hierdoor wordt ook het veraf kijken getraind en worden hun oogbollen niet te lang. Ze blijven hierdoor scherp zien."