Anders dan in Nederland staat ventilatie in België hoog op de agenda in de strijd tegen corona. Daar zijn in de horeca nu ook ventilatiemeters verplicht. "Nederland kijkt nu naar onze praktijken."

De zomer van 2020 was het moment dat ventilatie een belangrijke pijler van de corona-aanpak in België werd, zegt coronacommissaris Pedro Facon. Hij is bepalend voor de strategie in de strijd tegen Covid. Maar ventilatie is in België al langer een belangrijk onderwerp, ook voor corona.

Ventilatiemeters

"Al een paar jaar hebben we hier regels voor de werkplek als het gaat om ventilatie", zegt Facon. "Die werden niet echt nageleefd, maar het zijn die regels die we nu inzetten om veilige binnenruimtes te creëren."

De ventilatiemeters lezen het CO2-niveau in een ruimte en zo kan er worden bepaald of er compenserende maatregelen moeten worden genomen, vertelt hij. "Zoals het openzetten van de ramen of in het extreemste geval: iedereen naar buiten sturen."

'Belang van luchtkwaliteit onderschat'

Terwijl België zich al bezighoudt met ventilatiemeters, onderkende demissionair premier Mark Rutte tijdens het kamerdebat van 15 juli het belang van goed ventileren. Bij de persconferentie van 19 juli werd het expliciet genoemd als maatregel naast het handen wassen en de anderhalve meter afstand.

"Ik denk dat internationale instellingen en bepaalde experts voor een deel het belang van ventilatie en luchtkwaliteit hebben onderschat", zegt Facon. "Er zijn meer landen die weinig aandacht aan ventilatie besteden, maar ik zie dat Nederland er nu mee bezig is en ook kijkt naar hoe wij het hier in Vlaanderen aanpakken."

Boete bij niet plaatsen

In België zijn ventilatiemeters sinds vorige maand verplicht in de horeca, op sportclubs en binnen kapsalons en feestzalen. De ventilatiemeter moet zichtbaar zijn voor het publiek en wie hem niet plaatst, riskeert over een paar maanden een boete.

Facon: "Voor de boetes is het nu nog te vroeg. Er zijn wel controles, maar als we een overtreding constateren, kiezen we er in deze fase voor om de eigenaar te sensibiliseren. We leggen uit waarom het zo belangrijk is. Deze herfst zullen we wel strenger optreden."

Zoeken naar oplossingen

De kosten voor een ventilatiemeter komen neer op zo'n 200 euro en zijn voor rekening van de ondernemer. Een steekproef leert dat tweederde van de Vlaamse horeca nu al een ventilatiemeter heeft aangeschaft. Facon noemt het een mooie score. "Het is een sector die het in deze pandemie ongelofelijk zwaar heeft."

"We proberen samen met de branche te kijken naar oplossingen, ook als het straks kouder wordt en het openzetten van ramen lastiger zal gaan", vertelt Facon. "We zien daarbij mogelijkheden voor filtratie en desinfectie, waarbij de ventilatie minder leidend zal zijn."

Wettelijke plicht nog niet aan de orde

Of er ook maatregelen in Nederland gaan komen voor ventilatie wordt volgens het ministerie van Volkgezondheid op dit moment bekeken. Een CO2-meter kan een indicatie geven dat er onvoldoende wordt geventileerd, zegt ze. Zo kan worden onderzocht of de huidige ventilatierichtlijnen uit het bouwbesluit voor onder meer scholen, horeca, winkels, kantoren en bedrijven toereikend zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Volgens het ministerie is op dit moment een wettelijke plicht voor ondernemers om CO2-meters te installeren nog niet aan de orde.