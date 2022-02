Volodymyr Zelensky was voor de Oekraïense bevolking eerst bekend om zijn carrière als komiek. Sinds 2019 is hij hun president. Wie is deze man die met grote meerderheid door het volk gekozen werd?

"Toen hij begon als voormalig komiek dacht ik dat het niks zou worden met hem als president. Daar heb ik mij behoorlijk in vergist", zegt Laura Starink, voormalig Moskou-correspondent van NRC Handelsblad en oprichter van kennisplatform Raam op Rusland. Volgens haar is Zelensky "de juiste man op de juiste plek".

Dienaar van het volk

Volodymyr Zelensky is sinds 20 mei 2019 president van Oekraïne. Voordat hij president werd was hij bekend in Oekraïne als acteur en komiek. Hij bedacht de serie 'Dienaar van het volk' waarin hij een leraar speelt van het Oekraïense platteland die president wordt en korte metten maakt met corruptie. 'Dienaar van het volk' is ook de naam van de politieke partij van Zelensky.

Starink vertelt dat het gebrek aan politieke ervaring van Zelensky aanvankelijk de reden was voor mensen om te denken dat die man in de politieke wereld zou worden vermalen. "Dat dacht ik zelf ook, dat het niks met hem zou worden. De Oekraïense politiek is namelijk geen Tweede Kamer maar een keiharde wereld."

Moedig en dapper

Dat hij voor dit soort scenario's zou komen te staan kon niemand verwachten, zegt Starink. "Er zijn maar weinig mensen die zo'n verantwoordelijkheid op zich durven nemen. Hij moet zijn bevolking in leven houden en dat is geen makkelijke taak. Toch gedraagt hij zich onwaarschijnlijk moedig en dapper."

Volgens Starink maakt het feit dat Zelensky anders is dan eerdere presidenten hem juist sterk. "Hij is eigenlijk een hele atypische politicus. Je ziet het ook terug in de beelden: eerder ging de das al af, en inmiddels heeft hij geen pak meer aan, maar zien we hem in een groen T-shirt."

Atypische politicus

"Het gaat hem niet om dat soort 'onbelangrijke' dingen", zegt Starink over hoe Zelensky zich kleedt. "Hij wil alleen maar een Russische bezetting voorkomen en doet daar alles voor. Je ziet ook aan hem dat hij al dagen niet geslapen heeft en zijn stem inmiddels bijna is verloren."

Opvallend is ook dat Zelensky voor de oorlog juist daalde in de peilingen, vertelt Starink. "De manier waarop hij omgaat met dit conflict zorgt dat zijn aanhang weer vergroot. Ik ken vrienden in Kiev die absoluut geen fan van hem waren en nu zeggen: 'petje af', omdat hij zijn leven geeft voor het volk en het volk verenigt. Deze houding geeft hem heel veel krediet voor eventuele nieuwe verkiezingen, als hij het overleefd tenminste. Als Oekraïne het overleefd."

Bron: EPA Rutte op bezoek bij Volodymyr toen de oorlog nog niet was uitgebroken

Angst

Zowel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als Zelensky gaven eerder aan dat hij, als president van Oekraïne, een belangrijk doelwit is van Poetin.

"Toch denk ik dat hij het stadium van angst allang voorbij is. Zelensky weet heel goed hoe het zit. Hij weet hoe erg Poetin hem haat en hij weet wat dat betekent. Hij maakt totaal niet de indruk dat hij bang is of in paniek. Ik denk echt dat hij de juiste man op de juiste plek is."

Hij blijft in Kiev

Zelensky heeft donderdag dan ook aangegeven dat hij, noch zijn familie, Kiev zullen verlaten. Starink legt uit dat je ook hier weer ziet wat voor leider Zelensky is. "Hij heeft een decreet uitgevaardigd om het hele land te mobiliseren. Hij weet wat dat met het volk doet en hoe hartverscheurend dat is."

"Om het volk mee te krijgen moet hij zelf ook bereid zijn om de hoogste prijs te betalen. En dat doet hij. Ik zou willen dat wij zulke leiders hadden."