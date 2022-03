Een bijzonder moment in de Tweede Kamer: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het parlement toegesproken. Hij pleitte onder meer voor meer wapens en hardere sancties tegen Rusland en refereerde aan het neerhalen van MH 17.

Voor Nederland is het een bijzondere gebeurtenis, maar voor Zelensky begint het routine te worden: sinds de Russische inval in Oekraïne heeft hij politici uit meer dan tien landen via een videoverbinding toegesproken. De voormalige acteur spreekt in zijn speeches duidelijke taal en schuwt emoties niet. Voor elk land heeft hij een op maat gemaakte speech waarin ook altijd aandacht is voor de geschiedenis van het land.

Tweede Wereldoorlog

Zelensky refereerde in de Tweede Kamer aan het neerhalen van MH17 en hij haalde het bombardement op Rotterdam aan, in mei 1940. "De Tweede Wereldoorlog mocht nooit meer gebeuren, maar alles herhaalt zich", zegt de Oekraïense president.

"De Tweede Wereldoorlog begon met de aanval op een paar landen, daarna kwamen bommen op Rotterdam en Londen. De schaduw van Rotterdam hangt boven veel Europese steden. Oekraïne is alleen het begin als we Rusland niet onmiddellijk stoppen."

Europese Unie

Zelensky pleitte opnieuw voor lidmaatschap van de Europese Unie. "Dat weet jij ook, Mark Rutte. Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk", zei de Oekraïense president.

Daarnaast vroeg hij om meer wapens en vindt hij dat Nederland olie en gas uit Rusland moet boycotten. "Wees bereid de energie uit Rusland te stoppen, zodat je geen miljarden betaalt aan de oorlog. Tirannie moet altijd verliezen", zei Zelensky.

Media bereiken

Ellen Rutten, hoogleraar Russische en Slavische Studies aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de afgelopen weken gekeken naar de manier waarop de Oekraïense president parlementen wereldwijd heeft toegesproken. "Je ziet hier een politicus die een open manier van communiceren inzet in een reeks toespraken aan parlementen. Hij is getraind als acteur, hij weet goed hoe je de media kunt bereiken."

Rutten wijst op het grote contrast tussen de Russische president Poetin en Zelensky van Oekraïne. "Zelensky had een gekreukt T-shirt aan, niet een duur pak, zoals Poetin. Je ziet meteen dat dit iemand is die tussen de mensen staat."

'MH17 niet uitgemolken'

Volgens Rutten is dit een duidelijke keuze van Zelensky. "Zelensky praat in termen van emotie, is veel zoekender dan Poetin. Hij laat kwetsbaarheid zien. Je hoort hem vaak zeggen: 'ik weet niet hoe ik dit moet zeggen'. Dat is een opvallende keuze in de post-Sovjet propagandacultuur."

Nederland en Oekraïne delen het leed van het neerhalen van MH17, waar de Oekraïense president kort aan refereerde. "Ik denk dat MH17 bijzonder is voor deze speech. Veel landen hebben niet zo'n recent moment waar die paden elkaar raakten", zegt de hoogleraar. "Ik vond het wel sjiek en mooi dat hij dat pas laat en kort deed. Dat heeft hij niet uitgemolken, maar aangestipt en gezorgd dat het erin zat."