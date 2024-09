Vandaag presenteert premier Schoof zijn regeerprogramma. Daarin staan concrete maatregelen, die weer voortvloeien uit het hoofdlijnenakkoord, dat de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB 3 maanden geleden sloten. Waarom dit op deze manier gaat, leggen we uit.

In het verleden schreven partijen tijdens de kabinetsformatie een regeerakkoord. Daarin stonden alle maatregelen die het nieuwe kabinet zou nemen. Daarna werden er ministers en staatssecretarissen gezocht, die dan met dat akkoord aan de slag gingen. Simpel. Maar dit keer gaat het anders.

Kabinet regeert, Kamer controleert

Tijdens de moeizame kabinetsformatie is afgesproken dat dit kabinet 'extra-parlementair' zou zijn. Dat betekent dat de band tussen de Tweede Kamerfracties van de coalitiepartijen en het kabinet losser is dan bij eerdere kabinetten.

Hierdoor richten beiden zich op een eigen hoofdtaak: het kabinet regeert, de Kamer controleert. En zo kwamen ze op het idee om het initiatief voor het beleid duidelijker bij het kabinet te leggen.

Van hoofdlijnen naar maatregelen

De coalitiefracties zouden alleen de de hoofdlijnen afspreken in een hoofdlijnenakkoord. Dat is half mei gepresenteerd.

Daarna zouden de bewindspersonen die hoofdlijnen op hun ministeries uitwerken in concrete maatregelen. Daar hebben ze de afgelopen zomervakantie voor gebruikt. Die maatregelen staan dan weer in het regeerprogramma, dat Dick Schoof vanmiddag presenteert.

Meer tijd en minder redenen voor ruzie

Het is niet zo dat de vier coalitiefracties puur uit principiële redenen hebben gekozen voor deze manier van werken. Het biedt namelijk ook grote praktische voordelen voor deze coalitie, waarin de verhoudingen van tijd tot tijd zeer moeizaam zijn.

Zo hoefden de vier fracties tijdens de kabinetsformatie niet alles tot in detail uit te onderhandelen. Daarmee werd voorkomen dat er nóg meer stof voor conflicten zou ontstaan, in een kabinetsformatie waarin toch al veel werd geruzied.

'Intensieve gesprekken'

Door de ministers en staatssecretarissen 2 maanden te geven om de hoofdlijnen in concreet beleid om te zetten, hoefden zij niet direct 'aan de bak', maar konden ze de afgelopen tijd ongestoord werken op hun ministerie.

Het kabinet hoopt dat het regeerprogramma een antwoord biedt op belangrijke problemen in ons land, zoals migratie, stikstof en de wooncrisis. Met name over dat eerste onderwerp zijn volgens premier Schoof 'intensieve gesprekken' gevoerd.