De problemen bij het UWV zijn zo groot dat er een speciale afdeling wordt opgericht om de fouten met uitkeringen te herstellen. De zogenoemde 'corrigeerorganisatie' krijgt 350 medewerkers. Dat blijkt uit interne stukken ingezien door het AD en EenVandaag.

Tienduizenden WIA-cliënten en mogelijk ook duizenden Wajongers zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van fouten bij uitkeringsinstantie UWV.

Herstelactie

Zeker 1.500 mensen klopten alleen al bij EenVandaag aan met hun verhaal. Ze zijn wanhopig, teleurgesteld, voelen zich niet serieus genomen en soms zelfs bang. De nieuwe minister Eddy van Hijum kondigde na de zomer een herstelactie aan.

Daarover wordt vandaag waarschijnlijk meer bekend gemaakt in een brief, maar inmiddels blijkt al uit onderzoek van EenVandaag en het AD dat daar een grote organisatie voor wordt opgezet.

Interne vacature

Het UWV richt een nieuw onderdeel op, waar de fouten met verkeerd verstrekte uitkeringen gecorrigeerd moeten worden. Het gaat om een aparte tak met eigen managers en medewerkers.

Deze corrigeerorganisatie met 350 medewerkers moet zich bezig gaan houden met het herstellen van alle missers, blijkt uit een interne vacature. Intern is al een vacature verspreid voor de persoon die leiding moet geven aan die afdeling.

Honderden euro's per maand

Het gaat in elk geval om de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). Tienduizenden, mogelijk vele tienduizenden kwetsbare mensen, kregen een verkeerde uitkering.

Bij de beoordeling van het recht, hoogte of duur van de uitkering is het mogelijk verkeerd gegaan. Bedragen lopen op tot honderden euro's per maand. Door falen van het UWV zitten veel kwetsbare mensen vaak al lang in onzekerheid.

Gaat verder dan de WIA

En daar blijft het niet bij. Ook bij de Wajong-uitkeringen heeft het UWV fouten gemaakt, met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen. Terwijl de minister en het UWV zeggen nog nader onderzoek te doen naar de impact, zijn managers en leidinggevenden al bijgepraat over 'de nodige fouten' bij onder andere de Wajong en WW (Werkloosheidswet).

De volledige omvang is nog niet in kaart gebracht, maar deze wordt steeds duidelijker. In een intern bericht waarin de 'corrigeerorganisatie' wordt aangekondigd, sorteert de uitkeringsverstrekker voor op grootschalige missers bij meerdere onderdelen. Er wordt gesproken over een 'divisieoverstijgend onderdeel', waarbij 'verschillende aanpassingen op uitkeringen' gedaan moeten worden. Dat lijkt daarmee verder te gaan dan alleen de WIA.

Omvangrijk en complex

Hoe de hersteloperatie er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Maar alles wijst erop dat het een omvangrijk en complex traject zal worden. De landelijk manager die wordt geworven, moet zich de komende 2 jaar bezighouden met het herstellen van de gemaakte fouten.

De leidinggevende wordt verantwoordelijk voor drie managers en zo'n 350 werknemers. Het herstel is complex omdat correcties ingewikkeld kunnen zijn en ook weer gevolgen kunnen hebben voor onder meer toeslagen die mensen ontvangen hebben. Ook ontbreken er soms mogelijk cruciale gegevens over mensen.

Meer WIA-aanvragen

Hoe het UWV aan 350 medewerkers gaat komen en welke gevolgen dit gaat hebben, is nog niet bekend. De organisatie kampt met grote achterstanden en loopt op meerdere vlakken vast. Zo groeit het aantal WIA-aanvragen mede door postcovid nog steeds.

De druk op de organisatie neemt alleen daardoor al verder toe. Eerder kondigde Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur, aan dat de achterstanden weer verder zullen oplopen. Ook gaf Hirscher bij ons in de uitzending van juni dit jaar al toe voor een haast onmogelijke opgave te staan en noemde ze het systeem onuitvoerbaar.

Is het UWV tot herstel eigen fouten in staat?

Met de hersteloperatie heeft het UWV er een hoofdpijndossier bijgekregen. Medewerkers en oud-medewerkers twijfelen of de uitkeringsinstantie waar het nu al knelt, de omvangrijke klus tot een goed einde kan brengen. De productiedruk is nu al hoog. Dat terwijl de organisatie nu al kampt met grote achterstanden en aangeeft het werk nauwelijks aan te kunnen.

Verantwoordelijk minister Eddy van Hijum komt dus mogelijk later vandaag met de brief, waarin hij naar verwachting uit de doeken zal doen hoe in elk geval rondom de WIA-fouten hersteld zullen gaan worden. Deze maatregelen worden eerst nog in de ministerraad besproken.