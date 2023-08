Wilde zwijnen in het Limburgse Bunde maakten dit jaar al meerdere gewonden onder boswandelaars. Toen ze ook over de parkeerplaats van de sportvereniging liepen, moest er worden doorgepakt, zegt de burgemeester.

8 jaar is Mirjam Clermonts-Aretz nu burgemeester van de gemeente Meerssen, waar het Bunderbos onder valt. Zolang ze er burgemeester is, weet ze dat er in allerlei gebieden wilde zwijnen zitten. Overlast was er vaker. "Dat het in deze omvang gebeurt, is dit jaar voor het eerst."

Meerdere aanvallen sinds begin dit jaar

In januari werden in een paar dagen tijd meerdere wandelaars aangevallen door wilde zwijnen, ook wel everzwijnen genoemd. Een man liep 17 hechtingen op na een aanval van een zwijn. Ook een vrouw die haar honden uitliet, werd in het bos achtervolgd door een 'gigantisch wild zwijn', zo vertelde ze in Limburgse media.

"Bijna al mijn honden konden wegrennen, maar het zwijn heeft er eentje gepakt en weggesmeten. Toen kwam het dier achter mij aan." De vrouw werd geraakt in haar been. "Daar moet iets aan gedaan worden, want er komen daar ook ouders met kleine kinderen", riep ze de gemeente Meerssen op. Ook deze zomer ging het opnieuw meerdere keren mis.

Faunabeheer

Maatregelen waren noodzakelijk, zegt de burgemeester. Zeker toen de wilde zwijnen werden gesignaleerd op de parkeerplaats bij de plaatselijke sportclubs, niet ver van het bos. Sinds deze week is het bos afgezet.

Wandelaars zijn niet meer welkom, een jaarlijkse kampeernacht voor kinderen werd afgeblazen. "Andere maatregelen worden uitgevoerd door faunabeheer", vertelt Clermonts-Aretz.

Bron: EenVandaag Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van Meerssen

'Jongen intens beschermen'

Een volwassen zwijn kan zo tussen de 60 en 160 kilo wegen. Ze zijn ontzettend snel en rennen voor een wild zwijn heeft dan ook geen enkele zin, vertelt de burgemeester. "Probeer een boom of bank te vinden om op te springen. Of maak veel geluid, dat schrikt ze af." Daarnaast geldt: ga er niet op af, lijn honden aan en mijd het bos in schemering of ga in een groep.

Toch gaan wilde zwijnen het liefst mensen uit de weg. Maar als ze zich in het nauw gedreven voelen, vallen ze aan. "Als er een moeder met jongen is, beschermt zij haar jongen intens", zegt de burgemeester. "Op dit moment voelen ze zich in dat gebied toch dusdanig dat ze op deze manier reageren." Hoe lang het bos afgesloten blijft is onduidelijk. "Zo gauw faunabeheer zegt dat het weer kan en het een beheersbare situatie is"

Nulstandbeleid

De provincie Limburg heeft jagers van de plaatselijke faunabeheerseenheid (FBE) in Meerssen inmiddels ontheffing gegeven om de wilde zwijnen te doden. "Zeker als deze gevaar of overlast veroorzaken. Dat gebeurde in het verleden, dat gebeurt nu en dat blijven zij doen zolang dat nodig is", schrijft een woordvoerder. In heel Nederland geldt een nulstandbeleid. Dat betekent dat de zwijnen afgeschoten mogen worden. "Verplaatsing van de populatie is dan ook niet aan de orde", schrijft de woordvoerder.

"In ons land mogen ze alleen in de gebieden de Meinweg en het Meerlerbroek in Limburg en op de Veluwe (Gelderland) leven, al vindt ook daar afschot plaats als de populatie te groot wordt. Dat heeft te maken met de veiligheidsrisico's, schade aan gewassen maar ook om verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen."