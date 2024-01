Acht Limburgse burgemeesters weigeren hun handtekening te zetten onder een plan van de minister om ze de komende jaren minder politiecapaciteit te geven. De politie is nu al onderbezet in het gebied dat kampt met veel criminaliteit.

Ze staan bovenin de lijst met gemeenten met de meeste (ondermijnende-) criminaliteit. "We moeten hier zoveel agenten inleveren terwijl we hele grote problemen hebben", zegt burgemeester Roel Wever van Heerlen.

'Fors inleveren'

Zijn gemeente zou - op papier - 182 fulltime politieagenten moeten hebben. "Gelet op de problematiek hier, een heel reëel aantal", zegt Wever. Volgens het Regio Beleidsplan Politie, dat vanuit het ministerie in Den Haag komt, moet zijn gemeente flink inleveren en blijven er 155 agenten over. "Ik moet fors inleveren, het meest van heel Limburg", zegt Wever. Nu al flink tekort te komen, er zijn 125 banen ingevuld.

Niet alleen in Heerlen gaat de bezetting volgens het Haagse plan naar beneden, ook in andere gemeenten. "Ook mijn collega's in Parkstad, in Vaals, hebben een beroepschrift ingediend tegen het beleidsplan", zegt de burgemeester. In Den Haag wordt hier een hoorzitting over gehouden op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ondergrens in Kerkrade

Ook in Kerkrade gaan ze er, als de plannen doorgezet worden, op achteruit. En daar hebben ze al veel te weinig politieagenten, zegt Nettie Paul Ubachs, fractievoorzitter van de grootste partij in Kerkrade BurgerBelangen. "We moeten echt meer politie op straat hebben." In Kerkrade zitten ze aan een ondergrens, stelt Paul Ubachs. "Het is genoeg geweest, het moet niet minder worden."

"Waar we de afgelopen tijd steeds meer mee te maken hebben, is ondermijning. Gezinnen met weinig inkomen en kinderen die op zoek zijn naar geld, zijn heel snel om te praten in de drugscriminaleit." Daarnaast speelt de ligging aan de grens een grote rol, van onder andere drugstoerisme richting coffeeshops. "Dat brengt meer onveiligheid voor de inwoners."

Veel armoede

Na het sluiten van de mijnen in Heerlen, ontstond enorme werkloosheid. "Die heeft inmiddels drie generaties lang aangehouden." Vooral in Heerlen-Noord is veel armoede, er zijn problemen rond zorg en veiligheid. De aanblik van de woning is net, achter voordeur is het anders. "Dan zie je wat er gebeurd is met deze huizen, hoe verwaarloosd ze zijn, hoe slecht ze in elkaar zitten. En hoe ze gebruikt worden om geld te verdienen."

Wever heeft het over overbewoning, drugslabs en hennepplantages. "Op heel veel van die huizen heeft een brief van mij op de deur gezeten dat de woning tijdelijk gesloten was in verband met harddrugs, softdrugs of mensenhandel." De wijk Heerlen-Noord is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, een landelijk overheidsprogramma dat twintig stedelijke gebieden aanpakt.

'Gewoon te weinig'

De politie heeft de Heerlense burgemeester Wever hard nodig, maar de capaciteit is er niet. "Ik heb een geweldig team hier, maar ze hebben gewoon te weinig. Als ik ze nodig heb, moet ik ze bestellen in plaats van dat ze er zijn", vertelt hij.

Het betekent dat hij bijvoorbeeld geen panden kan invallen, of hennep niet voldoende aan kan pakken. "Ze kunnen het drugsdealen onvoldoende aanpakken, hebben te weinig recherchecapaciteit om echt onderzoeken te doen." De ligging in de grensregio maakt criminelen bovendien makkelijk om tussen België, Nederland en Duitsland te opereren. "We hebben hier echt heel veel last van."