Komende week wordt opnieuw gestaakt bij autoproductiebedrijf Nedcar. Autojournalist Frank Jacobs volgt Nedcar al jaren en is kritisch op de actievoerders: "Kijk uit dat je geen nieuwe kansen laat liggen."

Afgelopen week liepen honderden medewerkers van Nedcar de fabriek uit. Na twee dagen van wilde staking, kondigen nu de vakbonden aan dat er twee dagen van georganiseerde staking zullen volgen.

Van de mijnen naar de autofabriek

De autofabriek in Born in Zuid-Limburg, produceert al jaren Mini's voor BMW, maar dat contract loopt binnenkort af. Massale ontslagen lijken daarmee niet te ontwijken. 3800 medewerkers eisen een goed sociaal plan als inderdaad ontslag volgt. De medewerkers verwijten moederbedrijf VDL dat NedCar in de steek wordt gelaten.

Volgens autojournalist Frank Jacobs is de historische waarde van Nedcar voor Limburg groot. "Eind jaren 60 is Nedcar begonnen als een doekje voor het bloeden toen de staatsmijnen werden gesloten. DAF in Eindhoven had veel te weinig productiecapaciteit. De productie in Born werd gestart en zo zijn destijds talloze mijnwerkers onder de grond vandaan getrokken en achter de lopende band van DAF gezet."

'Een uitstekende fabriek'

Jacobs maakte een documentaire over de productie van Mini's in ons land. Sinds 10 jaar worden die auto's van BMW geproduceerd in de Nedcar-fabriek: "Toen Mitsubishi zich 10 jaar gelden terugtrok, was er geen werk meer voor de medewerkers van Nedcar."

"Toen is VDL uit Eindhoven erin gedoken. Nedcar werd overgenomen en tegelijkertijd sloot VDL een deal met BMW." Dat de auto's van BMW in Limburg geproduceerd worden, zegt volgens Jacobs duidelijk iets over de Nedcar-fabriek. "Het is een uitstekende fabriek, waar veel ervaring rondloopt. Dat BMW er al jaren zit, zegt wel iets. BMW begint niet ergens te bouwen, dat heeft echt enorme kwaliteitseisen."

Economisch belang

Jacobs vindt het belang van Nedcar niet te onderschatten. "Het economisch belang voor Zuid-Limburg is groot. Het hoort daar echt in de maatschappij. Iedereen kent wel iemand die er werkt. Maar er is zeker ook een landelijk belang bij dit bedrijf."

Wat betreft de autojournalist zijn er nog volop kansen voor de fabriek. "Sommige fabrieken hebben echt een tekort aan productiecapaciteit. Elektrische auto's proberen voet aan de grond te krijgen. Er zijn allerlei fabrikanten die de productiecapaciteiten goed kunnen gebruiken."

Ondankbaar richting VDL

De actievoerders verwijten momenteel dat VDL veel winst maakt, maar niet met een ruimhartig sociaal plan komt. Toch is Frank Jacobs bang dat het personeel daarmee mogelijk de eigen glazen ingooit.

"Er zijn vast redenen voor de staking. Ik sta niet voor een bepaald loon aan de band, maar VDL heeft Nedcar van de ondergang gered. Dit komt toch een beetje ondankbaar over."

Nieuwe kansen

Volgens Jacobs kunnen stakingen eventuele nieuwe deals in gevaar brengen. "Er is in het verleden regelmatig gestaakt. BMW heeft daar toch wel moeite mee gehad. Duitsers zijn daar wat gevoeliger voor zijn." En de productiecapaciteit van de fabriek kan door andere partijen dus goed gebruikt worden.

"VDL is ook een partij die zomaar nieuwe bedrijven kan binnenhalen. Dan moet je dus goed kijken dat ze nu geen kansen laten liggen."

Opmars van elektrisch

De opmars van de elektrische auto maakt Born een interessante locatie, denkt Jacobs: "Vorig jaar was er interesse van Rivean, die Amerikaanse elektrisch SUV's maakt. Maar er zijn ook Engelse plannen voor meer betaalbare elektrische auto's."

"En de grote Chinese fabrikant BYD wil actief worden in heel Europa. Allemaal partijen die in Europa voet aan de grond proberen te krijgen. Dan is Nedcar een prachtige springplank."