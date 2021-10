Het aantal botsingen met wilde zwijnen lijkt dit jaar tot recordhoogte te stijgen. Nu al werden 460 zwijnen aangereden, 50 meer dan heel vorig jaar. En met de wintermaanden op komst kan dat aantal nog verdubbelen, verwacht Stichting Wildaanrijdingen.

"Op dit moment is het dagelijks zeker vijf of zes keer raak. We verwachten dat dit de komende tijd nog meer gaat worden. Er is namelijk een wilde zwijnen-overschot en een voedselonderschot. Ze zoeken daarom nu eten in de bermen en langs de wegen", vertelt Gijs van Aardenne van de stichting.

Minder eikels en beukennootjes

Verreweg de meeste wilde zwijnen worden aangereden op de Veluwe. De laatste jaren is het aantal wilde zwijnen daar enorm gegroeid. De schattingen lopen uiteen tussen de 6000 en 10.000.

Dat terwijl het streven is er niet meer dan 1350 te hebben op de Veluwe. Al deze zwijnen zoeken naarstig naar eten, nu deze herfst veel minder eikels en beukennootjes dan normaal vallen.

Mogelijk 1000 aanrijdingen

Met de grote toename van zwijnen, neemt ook het aantal aanrijdingen toe. De laatste jaren stijgt het aantal aanrijdingen gemiddeld al, en Stichting Wildaanrijdingen Nederland verwacht dat het aantal aanrijdingen dit jaar nog gaat oplopen tot minimaal 700. Bij een koude vorst kan het stijgen tot over de 1000 aanrijdingen.

Het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen in de laatste 10 jaar, en de verwachtingen voor de rest van dit jaar

De zwijnen laten duidelijke sporen achter van hun aanwezigheid. "Je ziet het aan de bermen", vertelt Van Aardenne. "Die zijn allemaal omgewroet. En tijdens dat wroeten staat een deel van hun lijf op de weg. Daarnaast zijn de zwijnen zwart, dus je ziet ze nauwelijks wanneer het donker wordt."

Bijna twee keer zoveel claims

Het leidt tot veel botsingen met grote impact: "Als je met 60 kilometer per uur tegen een wild zwijn aanknalt dan komt er een gewicht op de auto vrij van 3500 kilo. Dat is vergelijkbaar met een volwassen neushoorn."

Veel auto's komen zo'n botsing dan ook niet te boven, merkt het Verbond van Verzekeraars. Zij zien de laatste jaren een grote stijging in het aantal claims na aanrijdingen. In 2014 kwamen er nog 5750 meldingen binnen na een botsing met een dier. De laatste jaren is dit gestegen naar bijna 10.000: "Daarbij moet je vooral denken aan motorkap, bumper, glas- en blikschade. Met alleen een WA-verzekering ben je hiervoor niet gedekt. Met een beperkte cascoverzekering of all-risk verzekering wel", laat een woordvoerder weten.

Bron: EenVandaag Autoschade na een aanrijding met een wild zwijn

Met spoed naar het ziekenhuis

En dat zijn alleen nog maar de meldingen over materiële schade. Volgens Van Aardenne raken mensen ook gewond: "Het komt voor dat mensen met spoed naar het ziekenhuis moeten."

Vaak ligt dat niet alleen aan de aanrijding met het zwijn zelf. Juist bestuurders die het dier proberen te ontwijken zijn extra kwetsbaar: "Ze vliegen van de weg af en raken bijvoorbeeld een boom." Zo belandde twee weken geleden een bestuurder in Hoenderloo nog in het ziekenhuis, nadat hij de macht over het stuur was verloren door een botsing met een zwijn.

'Ontwijk zwijn niet'

Van Aardenne hoopt dat de provincie Gelderland meer hekken en rasters langs natuurwegen plaatst en dat de maximale snelheid naar 60 kilometer per uur gaat. Maar dat lijkt niet snel te gaan gebeuren: "Het komt voor dat wij de maximumsnelheid op een provinciale weg ter discussie stellen. Daarvoor nemen we elke keer een zorgvuldige afweging. Nieuwe rasters en hekken zijn vanuit ontsnippering en landschappelijke waarden onwenselijk. We investeren daarom flink in onderzoek naar alternatieven", laat een woordvoerder van de provincie weten.

Voor wie te maken heeft met een voorbij rennend zwijn op de weg heeft Van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen nog wel een tip: "Ga het zwijn niet ontwijken. Dat klinkt misschien onnatuurlijk, maar we zien te vaak mensen eindigen tegen een boom of een tegenligger."