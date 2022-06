Barbecuen is er in het Limburgse Beek niet bij deze zomer. Ze hebben last van stank en moeten de vliegen van zich af slaan. Volgens hen is recyclingbedrijf CeDo in Geleen de boosdoener. Maar de directeur zegt: "Het zijn niet mijn vliegen."

Directeur Allard Schuiling van recyclingbedrijf CeDo in Geleen wordt er moedeloos van dat hij wel tien keer per jaar de krant haalt vanwege overlast afkomstig van zijn bedrijf. Al jaren wordt er in Beek en omliggende plaatsen geklaagd over stank en vliegen. En CeDo wordt steevast als schuldige aangewezen.

'Niet mijn vliegen'

"Er zitten hier meer vliegen dan in een advocatenkantoor, maar er zijn andere bedrijven waar meer vliegen aangetroffen zijn dan hier. Hier zitten vliegen, maar geen duizenden. De overlast komt niet van mijn vliegen."

Schuilings bedrijf verwerkt plastic folie, afkomstig van huishoudelijk afval. Het wordt gerecycled tot korreltjes waarvan weer nieuw plastic wordt gemaakt. Een deel van het afval ligt buiten opgeslagen en dat trekt vliegen aan, zeggen ze in Beek. Maar er wordt ook verderop geklaagd, in Stein en Elsloo.

Koe in de wei

Silke Blezer woont in Beek, niet ver van het recyclingbedrijf. "Je voelt je een koe in de wei, je moet voortdurend de vliegen van je af slaan. Het is echt extreem. We hebben plakstrips die binnen de kortste keren vol zitten met honderden vliegen."

"Binnen gaat het nog wel als je de boel potdicht houdt. Maar buiten eten is geen doen in de zomer. Zeker bij warm weer wemelt het van de vliegen. We hebben propellertjes op tafel staan om ze weg te blazen, maar dan gaan ze op je benen zitten."

Bron: EenVandaag De plakstrips bij Silke thuis zitten vol met vliegen

Omwonenden: 'Niet serieus genomen'

Blezer heeft er al zeker 3 jaar last van. Er zijn volgens haar veel initiatieven geweest ook uit omliggende dorpen om de overlast aan te kaarten, maar het probleem wordt niet opgelost. "Het bedrijf voldeed niet aan de vergunning en nu ineens wel. Wij voelen ons niet serieus genomen."

Het zijn niet alleen vliegen waar ze last van heeft, het recyclingbedrijf veroorzaakt volgens haar ook stank in de omgeving. "Het is een weeïge, braakselachtige geur."

Ventilatoren blazen vliegen weg

Ook in het winkelcentrum Makado in Beek hebben ze overlast. Robert Gerbracht is voorzitter van de winkeliersvereniging en heeft vier horecazaken in het winkelcentrum. Hij is al sinds 2015 met de overlast bezig.

Niet alleen met CeDo, ook met het andere recyclingbedrijf QCP dat op hetzelfde industrieterrein in Geleen ligt. "Als daar vrachtwagens worden gelost komt er een zwarte golf vliegen mee naar buiten. De berijders van de vorkheftrucks dragen er faceshields tegen," zegt Gerbracht.

Plakstrips

"We zitten hier met tachtig winkeliers en hebben al duizenden euro's geïnvesteerd in de bestrijding van de vliegen. We hebben ventilatoren geplaatst met een meter doorsnee om ze weg te blazen, er hangen buiten het zicht van het winkelend publiek plakstrips en van die speciale blauwe lampen. Die plakstrips moeten we twee keer per dag verwisselen. Zoveel vliegen komen erop af."

Het winkelcentrum heeft volgens hem 3 miljoen bezoekers per jaar. Er is net een einde gekomen aan een moeilijke tijd door corona. Gerbracht is bang dat het publiek het winkelcentrum nu gaat mijden om de stank en vliegen. "Ik houd mijn hart vast. Ik juich verwerking en recycling van afval toe, maar we hebben er al jaren last van."

600 handtekeningen

In Beek zijn 600 handtekeningen opgehaald van mensen die overlast ervaren. De gemeente heeft aan de bel getrokken bij buurgemeente Sittard-Geleen, dat is het bevoegd gezag voor de recyclingbedrijven. Vorig jaar heeft de Omgevingsdienst een groot onderzoek verricht bij CeDo.

Op een aantal punten voldeed het bedrijf niet aan de vergunning, maar die punten hadden niet met stank en vliegen te maken. Volgens de gemeente voldoet CeDo nu aan de vergunning en daarom is er geen boete opgelegd.

Goed jaar voor vliegen

Sittard-Geleen zegt zich er wel van bewust te zijn dat CeDo geurhinder veroorzaakt. De oorzaak daarvan is nog niet aangetoond. "Uit de geurmetingen en berekeningen blijkt dat die niet overeen komen met het klachtenpatroon uit de omgeving. Of CeDo de enige veroorzaker is van de stankoverlast staat dus niet vast."

Sittard-Geleen overweegt aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Ook de vliegenoverlast is volgens Sittard-Geleen niet te herleiden naar CeDo. Volgens het onderzoeksrapport uit 2021 was het een goed jaar voor vliegen. Ook op veel andere plaatsen in ons land waren vorige zomer diverse vliegenplagen.

Naar de rechter

Maar de gemeente Beek is het daar niet mee eens. Wethouder Schwilling is ervan overtuigd dat CeDo de veroorzaker van de overlast is. "Het stinkt echt enorm vies, je krijgt er bijna braakneigingen van." Toch kan de wethouder niet onomstotelijk aantonen dat CeDo de bron is van alle ellende.

Hij wil, ondanks dat, dat buurgemeente Sittard-Geleen snel iets aan het probleem gaat doen. "Als er echt geen actie komt en het blijft bij praten en verwijzen naar wetten en regels en toestanden, dan krijg ik het niet meer uitgelegd aan de burgers. Dan gaan we naar de rechter." Ook de provincie Limburg is opgeroepen om in te grijpen, maar de provincie laat weten voorlopig niets te doen. De buurgemeenten moeten er eerst onderling maar uit komen, vinden zij.