In grote steden zijn ze er steeds meer klaar mee: de overlast van ratten. En dat kan heel ver gaan, zegt ongediertebestrijder Richard Piké. "Ze kunnen echt uit de wc-pot naar boven komen."

"En dan krijg je dus een koud neusje tegen je billen aan. En dan vlieg je wel omhoog kan ik je verzekeren", grapt ongediertebestrijder Piké.

'Gebeurt echt'

Het klinkt als een horrorverhaal en er worden grappen over gemaakt, maar het gebeurt echt, verzekert Piké. "Het zijn hele slimme diertjes en die gaan via het hoofdriool door de standleiding naar het toilet. Die meldingen krijgen we natuurlijk niet dagelijks", zegt Piké geruststellend. "Maar een of twee keer per jaar horen we dat wel."

Het is belangrijk dat het afval in steden veel frequenter wordt opgehaald, omdat dat een voedselbron is voor de dieren, zegt Piké. "Twee ratten kunnen na een jaar wel 500 of 600 ratten worden. Ze hebben elke 6 weken jongen, dat gaat razendsnel."

Meer overlast

In Amsterdam West overwegen ze een verbod op het voeren van dieren zoals vogels, om zo de rattenoverlast te bestrijden. In Amsterdam is het aantal meldingen van rattenoverlast zo'n 60 procent meer geworden tussen 2019 en 2020. En ook in andere steden is er meer overlast.

Ongediertebestrijder Piké denkt dat een voerverbod lokaal enigszins zal helpen, maar denkt niet dat je daarmee het probleem oplost. "Het heeft er mede te maken dat er buiten niet meer met bestrijdingsmiddelen gewerkt mag worden door professionals. Door corona zijn mensen ook meer thuis en zien ze ze ook wel meer. Maar de aantallen die geteld worden, lopen echt fors op. Per jaar groeit het aantal meldingen met 20 procent."

Bestrijdingsmiddelen

Er zijn Europese regels voor het niet mogen werken met bestrijdingsmiddelen. "Nederland wil dan het beste jongetje van de klas zijn, maar over de grens wordt wel met bestrijdingsmiddelen gewerkt", zegt Piké.

Piké hoopt dat hij snel weer met bestrijdingsmiddelen mag werken. "We kunnen wel met vallen en dergelijken gaan werken, maar dat duurt veel langer dan dat je met bestrijdingsmiddelen werkt."

