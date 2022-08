In 1985 waren er nog ruim 23.000 nonnen in ons land, inmiddels is dat aantal gedaald tot 3.000. Zuster Scholastica ging in de jaren 70 tegen de stroom van de ontkerkelijking in en deed haar intrede in het klooster. "Ik werd geroepen door God."

"Toen ik geboren werd in 1953, het rampjaar van de watersnood, waren er hier 99 zusters. Bij mijn intrede in 1984 waren er bijna 50 zusters", vertelt zuster Scholastica van Abdij Koningsoord in Arnhem. "En nu zijn er nog 15 hier in huis."

'Non is voor mij een scheldwoord'

Zusters, geen nonnen, benadrukt Scholastica. Het woord non hoort ze liever niet. "Ik snap dat woord non heel goed, maar voor mij klinkt het als een scheldwoord. Voor mij klinkt er altijd een toon van minachting in, dus ik kan het eigenlijk niet meer horen."

Scholastica, zo wil ze graag genoemd worden. "Scholastica is de tweelingzus van de heilige Benedictus." Maar dat is niet de naam die haar ouders haar gaven bij haar geboorte, namelijk Bernadette. "Toen ik hier novice werd, kon ik mijn eigen naam behouden, want het was een mooie naam. Maar er was al iemand met die naam."

'Ineens hoorde ik een stem in mij'

Het klinkt misschien cliché, maar Scholastica werd als jonge vrouw geroepen door God. Op weg van de kerk naar huis kreeg ze naar eigen zeggen een uitnodiging. Een ervaring die ze nu nog steeds tot in detail kan vertellen. "Ik weet precies waar het gebeurde, hoe koud het was, wat voor zonlicht er was. Dat vergeet je nooit."

"Ineens hoorde ik een stem in mij, om mij iets te zeggen: 'Jij gaat naar het klooster'", vertelt ze. "Maar op hetzelfde moment, wist ik ook: 'Och, die witte bruidsjurk en die hoge hakken dus niet'. En dat vond ik best erg", lacht de inmiddels 68-jarige zuster. "Ik was 18, 19."

Roeping nog steeds een mysterie

Vanaf het moment dat ze zich bij klooster meldde waren er namelijk een heleboel dingen die ze moest laten en gebeurtenissen die ze nooit zou meemaken. Toch heeft Scholastica nooit spijt gehad van haar keuze. "Als ik dat niet gedaan zou hebben, als ik expliciet geweigerd zou hebben, dan was ik ongelukkig geworden."

Waarom ze geroepen werd, kan ze niet verklaren. "Dat was zo'n mysterie en dat is het nog", zegt de zuster daarover. "Er is eigenlijk geen waarom. Het hart heeft redenen die het verstand niet kent."

'God zal mensen blijven roepen'

Dit speelde zich allemaal begin jaren 70 af, een tijd waarin Nederlanders in hoog tempo afscheid namen van de kerk. "Bij mij ging het de andere kant op, tegen stroom in", erkent de zuster. Decennia later zijn er een stuk minder mensen die voor een leven in het klooster kiezen.

Toch gelooft Scholastica niet dat het beroep non zal uitsterven. "Ik ben er toch van overtuigd dat God mensen blijft roepen." De zuster verwacht dat tegenspoed ervoor zal zorgen dat mensen weer zullen kiezen voor een leven als zuster of broeder. "Als het oppervlakkig goed gaat, vergeet je waar het eigenlijke verlangen ligt."