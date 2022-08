Op universiteiten, in rechtszalen en in kerken zijn ze te vinden: de zwarte toga's. De vraag naar het gewaad blijft, maar Nederland telt steeds minder togamakers, merkt vakman Ernest de Vries. "Het zou fijn zijn als er gewoon wat nieuw bloed zou komen."

Met zijn winkel in Amsterdam is togamaker De Vries een van de laatste in Nederland die het ceremoniële kledingstuk maakt.

Tientallen toga's

"Er zijn een aantal andere bedrijven nog. Ik denk een stuk of vier, vijf die heel specialistisch één of twee soorten toga's doen." Maar naast het bedrijf van De Vries is er nog slechts één andere togamaker die alle soorten en maten toga's maakt.

En dat zijn er nogal wat. Volgens de togamaker heeft alleen de rechtspraak al vier of vijf verschillende toga's. "Iedere universiteit in Nederland heeft een eigen toga, dan hebben we natuurlijk nog de ambtenaren van de burgerlijke stand." En dominees mogen zelf uitkiezen hoe zij hun toga het liefste hebben, vertelt hij.

Concurrentie is welkom

Met maar twee bedrijven die al deze verschillende uitvoeringen kunnen leveren, heeft De Vries geen last heeft van concurrentie. Sterker nog, nieuwe togamakers zijn welkom. "De markt is echt meer dan voldoende. Ik zou er eigenlijk nog best wel een derde bij willen hebben, want de druk is gewoon heel hoog."

"Het zou fijn zijn als er gewoon wat nieuw bloed zou komen", zegt De Vries. Maar hij ziet dit nog niet snel gebeuren. "Het is ambacht en het is niet creatief. Veel jongeren willen hun eigen ei kwijt en met klanten kunnen overleggen over stijl en snit, dat kan hierbij niet. Het is toch een grote vormloze jurk."

Wijd gewaad, strakke regels

In het togabesluit, een Nederlandse wet, is vastgelegd aan welke eisen een toga moet voldoen. "Zoveel knoopjes, zo hoog van de vloer en zo breed en zo lang." Advocaten en rechters hebben bijvoorbeeld altijd geribbelde stukken op de bovenarm.

Maar met kleine toevoegingen weet De Vries toga's toch vaak iets persoonlijker te maken. "Leuke voeringen met stadswapens of foto's van de kinderen, of een felle kleur."

Bekijk ook Ook een groot tekort aan buschauffeurs, maar Jules kan niet wachten om te beginnen

'Het kan toch geen 'rocketscience' zijn?'

De Vries begon zijn carrière in de theaterkostuums. "Maar dat is een beetje een overleden markt", vertelt hij.

Toen een Utrechtse togamaker de naald en draad definitief neerlegde, greep De Vries zijn kans. "Ik dacht: 'togamaken, dat kan toch geen 'rocketscience' zijn?' Toen zijn we van daaruit toga's gaan maken." En 15 jaar later is er nog altijd werk in overvloed.

'Schikken is voor bloemisten'

Ondanks dat je juristen, ambtenaren en dominees in toga niet dagelijks tegen het lijf loopt, is er nog altijd veel vraag naar het kledingstuk. "De advocatuur is enorm gegroeid. Grote bedrijven maken steeds meer gebruik van juristen voor contracten, maar ook merkenrecht en al dat soort dingen. Het familierecht is ontzettend gegroeid."

En dat betekent ook een toename van het aantal toga's in de rechtszaal. Althans, "er wordt veel geschikt, maar wij proberen dan altijd te zeggen: 'schikken is voor bloemisten'."