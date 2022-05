Komende zondag wordt een bijzondere dag voor zuster Marieke Rijpkema. Geestelijke Titus Brandsma wordt dan heilig verklaard op het Sint-Pietersplein in Rome en zuster Marieke is daarbij: "We gaan allemaal samen bidden tot Brandsma."

In november 2021 werd bekend dat Brandsma heilig zou worden verklaard, omdat de geestelijke een wonder zou hebben verricht. Zuster Marieke Rijpkema legt uit hoe bijzonder dat is.

Een wonder verrichten

"Om heilig verklaard te worden, moet je over een langere periode wereldwijd erkend worden als belangrijk persoon. Het moet meer dan een korte populariteit zijn', vertelt Rijpkema. Zij werkt dagelijks in de Titus Brandsma Memorial in Nijmegen, waar het verhaal over het leven en de dood van Brandsma wordt verteld.

Een van de wonderen die Brandsma verricht zou hebben, is het genezen van een Amerikaanse pater in 2004. Door samen met anderen te bidden tot Brandsma en door een stuk kleding van Brandsma aan te raken, zegt de pater genezen te zijn van huidkanker. "Dat noemen we een wonder, omdat het wetenschappelijk onverklaarbaar is dat hij genezen is."

Nijmegen als bedevaartsoord

De laatste keer dat een Nederlander heilig werd verklaard was in 2007. Toch denkt Rijpkema niet dat de bijzondere gebeurtenis veel zal veranderen. "Ik denk niet dat onze Memorial-kerk nu een soort bedevaartsoord zal worden."

"Er komen wel wat meer mensen binnenlopen omdat Brandsma in de aandacht staat, maar ik verwacht niet dat het storm gaat lopen", zegt de zuster. "Al denk ik wel dat Brandsma door deze heiligverklaring wereldwijd nog meer bekendheid zal krijgen."

Sint Titus

Na zijn heiligverklaring zal Titus Brandsma bekend staan als Sint Titus Brandsma. Maar dat de Titus Brandsmastraat, het Titus Brandsma Instituut, het Titus Brandsma Lyceum nu allemaal 'Sint' achter hun naam krijgen geplakt, lijkt Rijpkema sterk.

"Ik heb er wel nog over nagedacht om de kaarsen hier in de kerk met de naam van Brandsma erop aan te passen", vertelt Rijpkema. "Maar we blijven Brandsma gewoon hetzelfde noemen als we nu al doen, denk ik."

Samen naar Rome

Zondag is het zover. Dan vertrekt Rijpkema met een delegatie naar Rome. Op het imposante Sint-Pietersplein zal de heiligverklaring plaatsvinden. "Hij wordt nu wereldwijd erkend als belangrijk persoon."

De Nederlander is overigens niet de enige die later deze week heilig is. In totaal worden tien personen heilig verklaard. "Er zullen waarschijnlijk duizenden mensen aanwezig zijn. We gaan dus allemaal samen bidden tot Brandsma."