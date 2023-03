Het is de grootste raket die ooit door mensen is gebouwd: Starship. Als het aan multimiljardair Elon Musk ligt gaat de monstermachine niet alleen de commerciële ruimtevaart totaal veranderen. De raket moet eindelijk de mens naar Mars brengen.

Zoals Starship daar staat bij de lanceertoren, met 120 meter de grootste constructie die ooit is gebouwd om de ruimte in te gaan, straalt hij het uit: als er de komende jaren één machine is die de volgende stap van de mens in de kosmos mogelijk maakt, dan is het deze wel. En als je weet wie de geestelijke vader is van de raket, Elon Musk, zal het je ook niet verbazen.

150 ton aan vracht en mensen

Musk, de omstreden en stronteigenwijze miljardair en eigenaar van Tesla, Twitter en SpaceX, wil Mars koloniseren. En dat pakt hij net zo voortvarend aan als toen hij de auto-industrie elektrisch maakte.

Starship bestaat uit twee delen. Het onderste deel is de enorme 'boosterraket' met maar liefst 33 grote motoren, een enorme vuurpijl met een enorme stuwkracht die nodig is om het tweede deel de ruimte in te schieten. Dat is het zilverkleurige ruimteschip dat plaats biedt aan maar liefst 150 ton vracht én mensen. Het ruimteschip heeft zelf ook zes raketmotoren nodig om weer terug te keren naar aarde en, net als de grote boosterraket, ongeschonden te landen.

'Revolutionair'

Ruimtevaartdeskundige Arno Wielders, als technicus werkzaam in de ruimtevaartindustrie, heeft bewondering wat SpaceX (het bedrijf van Musk) voor elkaar heeft gebokst. "Het is absoluut revolutionair wat daar gebeurt. Als hij daadwerkelijk in staat is om dit soort raketten, zowel de eerste als de tweede trap, terug te laten keren op aarde, dan verandert er een hele hoop in de ruimtevaartwereld."

Volgens Wielders gaan de lanceerkosten dan enorm naar beneden. "Dan zou je bepaalde financieel onhaalbare ideeën ineens wel kunnen bedenken. Er wordt wel gesproken over Spacebased solarpower. Dat is het plaatsen van grote zonnepanelen in de ruimte. De energie die daarmee wordt opgehangen kan met behulp van microgolfstraling naar de aarde toe om daar te gebruiken voor de energievoorzieining. Dat is geen science fiction, daar wordt serieus naar gekeken."

Terug naar de maan

Musk wordt door veel mensen bewierookt als een revolutionaire en eigenzinnige ondernemer die complete industrieën op zijn kop zet. Wielders nuanceert dat beeld. "Het Starship-gedeelte, dus het ruimteschip, wordt gedeeltelijk gefinancierd door NASA." De NASA werkt samen met Musk, omdat Starship ook voorkomt in het zogenaamde Artemis-programma, dat is bedoeld om na tientallen jaren weer Amerikaanse vrouwen en mannen terug te brengen naar de maan.

De eerste Artemis-missie is vorig jaar zonder mensen al rond de maan gevlogen. De derde missie moet over een paar jaar weer mensen op het maanoppervlak zetten. Wielders: "NASA heeft in zijn Artemis-programma voorzien dat het uiteindelijke deel dat met mensen op de maan gaat landen Starship is."

Binnen 10 jaar

Maar Musk heeft altijd openlijk verkondigd dat zijn ideeën voor Starship verder gaan dan ruimtetransport en de maan. "Musks ultieme doel is om mensen naar Mars te brengen", vertelt Wielders. "Dat heeft hij gezegd vanaf het moment dat hij zijn bedrijf startte."

"Musk wil dat het liefst binnen 10 jaar bereiken. Daarom zet hij zoveel druk op de ontwikkeling van Starship. Of dat gaat lukken, moeten we nog maar zien."

Realistisch?

De gemiddelde afstand tussen de aarde en Mars is meer dan 220 miljoen kilometer en de reis neemt al snel een half jaar in beslag. Hoe de bemanning de heenreis, het verblijf en een eventuele terugreis overleeft, is nog onduidelijk.

"Het is een extreem groot project", legt Wielders uit. "Het is extreem moeilijk om mensen in leven te houden. Maar als je puur kijkt naar de wiskunde, natuurkunde en engineering die nodig is, dan zit daar geen echte showstopper tussen. We weten dat het kan, maar iemand moet bereid zijn het grote risico te nemen. Er is best een grote kans dat niet iedereen de eerste reis naar Mars overleeft."

Terugreis

Terugvliegen is ook nog een uitdaging. Daarvoor zal Starship op Mars brandstof moeten tanken die daar geproduceerd wordt. Dat gebeurt op basis van de CO2 en het water in het oppervlak van Mars.

"De plannen van Musk zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd", benadrukt Wielders. "Alleen kan je wel nadenken over hoe je mensen in leven houdt op Mars én kan tanken."