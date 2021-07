Ze vielen al drie keer in de prijzen en dit jaar organiseren ze de wedstrijd: studenten van de TU Delft blinken uit in 'hyperloop-technologie'. Nu reizen ze vol zelfvertrouwen af naar Valencia. "We hebben keihard gewerkt en gaan weer winnen."

Het begon allemaal zo'n 20 jaar geleden met een groepje studenten dat een auto op zonne-energie wilde laten rijden. Ze benaderden oud-astronaut Wubbo Ockels, die toen lesgaf aan de TU Delft. 'Ik wil jullie wel helpen, maar jullie moeten het wel zelf doen', zei hij. Zo werd het allereerste dreamteam NUNA 1 geboren, Het bleek de aanzet voor een indrukwekkende serie prijswinnende technologisch vernieuwende projecten. En toen Elon Musk zelf te druk bleek voor de organisatie van de hyperloop-week, aarzelden de Delftenaren niet en namen ze de wedstrijd over.

Wereldrecords

Inmiddels hebben door de jaren heen tientallen dreamteams de hal bevolkt, maar de oorspronkelijke filosofie van oud-astronaut Okkels is nog altijd het uitgangspunt. De dreamteams doen alles zelf en voor de uren die ze erin stoppen krijgen ze geen studiepunten. Hulp vragen aan professoren en ander personeel mag, maar die nemen nooit de leiding.

Het idee daarachter is dat studenten veel meer leren als ze zelf moeten bedenken hoe ze sponsoren binnenhalen, of allerlei ingewikkelde technische problemen moeten oplossen.

Wedstrijden gewonnen en wereldrecords gevestigd

De enige voorwaarde die de universiteit stelt, is dat de projecten waar de teams aan werken vernieuwend en duurzaam zijn. Het moet voor studenten een droom zijn om hieraan mee te doen, ieder jaar worden er nieuwe teams gevormd - de dreamteams - die dan weer verdergaan met een bepaald project.

En deze formule blijft werken: de verschillende teams hebben inmiddels tientallen wedstrijden gewonnen en wereldrecords gevestigd. De Nuna zonnewagens wonnen vele malen de Solar Challenge, een wedstrijd voor auto's die rijden op zonne-energie. Het Human Power Team heeft het werelduurrecord fietsen behaald en het hyperloop-dreamteam won in 2017 meteen, toen ze voor het eerst aan een wedstrijd meededen.

Wedstrijd overgenomen van Elon Musk

De studenten van het hyperloop-team gaan deze zomer naar Valencia om daar tegen 25 andere teams vanuit de hele wereld te strijden. Tesladirecteur Elon Musk scheef in 2017 een paper en begon een wedstrijd. Het team van de TU Delft won deze eerste wedstrijd en inmiddels organiseren ze de vierde editie zelf, omdat Musk inmiddels te druk is met andere dingen.

Er zijn verschillende prijzen te verdienen: van ontwerp van de capsule tot oplossingen voor de voortstuwing, met één eindprijs waarin alle onderdelen samenkomen.

Dag en nacht doorwerken

Natuurlijk hoopt het Delftse team net als in het verleden in de prijzen te vallen. Toch blijft meedoen het allerbelangrijkst. Al weken wordt er met de pod, het karretje op hun zelf aangelegde baan geoefend, om alles helemaal perfect te hebben voor vertrek naar Spanje.

"We werken soms nachten door en sommige leden van het team drómen zelfs van de hyperloop." zegt team captain Pieter Becking strijdbaar. "Alles om deze wedstrijd weer te winnen."