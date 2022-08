De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft bekendgemaakt waar er op de maan over ongeveer 3 jaar weer mensen zullen landen. Het gaat om dertien geschikte landingsplaatsen. Toch wordt die maanmissie volgens experts nog niet zo makkelijk.

De dertien landingsplekken, allemaal op de zuidpool van de maan, moeten dienen als een plaats waar astronauten ook langere tijd kunnen blijven: "Dit wordt een kans om een soort 'lunar village te bouwen', legt toekomstig astronaut Mindy Howard uit.

Reisjes naar Mars

In 2023 wordt Howard, als alles volgens plan verloopt, de eerste Nederlandse vrouw in de ruimte. Ze geeft mentale training aan andere toekomstige astronauten en volgde de ontwikkelingen rondom de nieuwe maanmissie op de voet. "Het is belangrijk om op de maan te zitten, want vanuit daar wil NASA reisjes naar Mars kunnen maken. Daar kunnen dus toekomstige Mars-missies worden voorbereid."

De nieuwe maanmissie heeft de naam Artemis gekregen, naar de tweelingzus van Apollo, de naam van de eerste ruimtevaartmissie naar de maan. De bedoeling is om rond 2025 twee astronauten, onder wie voor het eerst ook een vrouw, een week lang naar de maan te sturen.

Een vrouw op de maan

"Deze missie is meer gericht op vrouwen. De naam geeft aan dat de eerste vrouw op de maan een werkelijkheid kan gaan worden", vertelt Howard. Ze vindt het belangrijk dat NASA erop stuurt dat iemand van kleur en een vrouw aan de missie gaan deelnemen: "De NASA was veel te testosteron-gedreven."

Ook lucht- en ruimtevaartexpert Joris Melkert vindt het goed dat NASA erover nadenkt om een vrouw en iemand van kleur op maanmissie te sturen: "Ik denk dat in de tijd van Neil Armstrong er überhaupt niet werd gekeken of er geschikte vrouwelijke kandidaten waren. Dus ik vind het goed dat er nu gekeken wordt om de beste mensen te sturen."

Bron: AFP Neil Armstrong, Michael Collins en Buzz Aldrin: de eerste astronauten die ooit naar de maan afreisden

Godswonder

Intussen is het 50 jaar geleden dat Neil Armstrong zijn bekende leus op de maan uitsprak. Melkert kijkt met spanning naar de nieuwe maanmissie: "Destijds was het eigenlijk al een godswonder dat Armstrong een voet op de maan zette. Het was toen al kantje boord."

Hij legt uit waarom zo'n missie uitermate risicovol is: "Je moet je voorstellen dat de maan 400.000 kilometer verderop ligt. Dat is echt ver weg en dan kan er heel veel misgaan. Toentertijd ging er bij de Apollo-missie bij elke lancering wel iets mis." Technisch blijft het een grote uitdaging om de ruimte in te gaan en ook zeker om langere tijd te blijven. "De maan is een hele onherbergzame plek waar je niet kunt leven. Het is geen gezonde plek om te blijven, dus dat gaat heel veel tijd en moeite kosten."

Trainen voor moeilijke situaties

Volgens Howard is het voor astronauten heel belangrijk om zich goed mogelijk voor te bereiden op zo'n ingewikkelde missie. Ze helpt daarom in trainingen toekomstige astronauten: "Beheersing van jezelf komt niet vanzelf. Dat moet je echt leren, om jezelf zo goed mogelijk te kunnen beheersen in moeilijke situaties."

Door middel van ademhalingstechnieken oefent ze daarom op proefmissies om bijvoorbeeld tegen de G-krachten te kunnen. "Astronauten moeten zich er ook op voorbereiden dat ze het niet kunnen overleven", noemt ruimtevaartexpert Melkert. "Tijdens de Apollo-missies is dit wel eens voorgekomen."

Een nieuwe race om de ruimte

Naast de Verenigde Staten zijn er nog meer landen die missies naar de maan willen uitvoeren. Zo hebben ook Japan, Zuid-Korea, Rusland, India en de Verenigde Arabische Emiraten aangegeven dat ze die ambities hebben. Melkert snapt dat wel: "Mensen op de maan zetten spreekt toch tot de verbeelding."

De vraag is alleen wie er als eerste in slaagt om weer een mens op de maan te zetten, of zelfs op Mars. Dat zou nog steeds een belangrijke stap kunnen zijn voor de wetenschap, zegt Melkert. "Als je dan ook nog eens zou kunnen bewijzen dat er water te vinden is op de maan, krijg je wel enorm veel prestige."