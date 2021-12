Na 25 jaar is de James Webb-ruimtetelescoop 'ready for take-off'. Hij is honderd keer krachtiger dan zijn voorganger en kijkt met supergevoelige infraroodogen. "De Webb zal het voor ons onzichtbare deel van het heelal tonen."

Duizenden lichtjes en veel zwart: zo zien wij mensen de sterrenhemel. Maar al dat zwart tussen de sterren is niet zo leeg als we denken. Wij kunnen alleen niet zien wat daar is. De James Webb-ruimtetelescoop kan dat wel.

Oud, koud en stoffig

"De Webb zal het voor ons onzichtbare heelal tonen, alles wat oud, koud en stoffig is", zegt hoogleraar moleculaire astrofysica bij de Sterrewacht Leiden, Erwine van Dishoeck. Ze stond aan de wieg van de James Webb-ruimtetelescoop. Begin dit jaar won ze de Prix Jules-Janssen, een soort Nobelprijs voor de Astronomie.

"Het heelal dijt sinds het ontstaan steeds verder uit. De lichtgolven van oudere delen, inmiddels miljarden lichtjaren ver weg, worden daardoor uitgerekt tot in het infrarood. Met z'n zeer gevoelige infrarood-apparatuur zal de James Webb deze oudste delen kunnen waarnemen, waardoor we meer te weten komen over het ontstaan van het heelal."

Bron: EenVandaag Hoogleraar moleculaire astrofysica bij de Sterrewacht Leiden, Erwine van Dishoeck

In Nederland gemaakt

De infraroodstraling vangt de James Webb op met het ingebouwde mid-infrarood meetinstrument MIRI. De optica van de camera van MIRI zijn in Nederland gemaakt door de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie en ASTRON, samen met TNO/TPD in Delft.

"Dat is wel iets om trots op te zijn", vindt Van Dishoeck. "Met de spectrometer kunnen we cruciale verbindingen zoals water, koolstofdioxide en methaan waarnemen. Ik denk echt dat MIRI voor wetenschappelijke doorbraken gaat zorgen. We gaan dingen vinden waarover we nog niet eerder hadden nagedacht en zullen verrast worden."

Opvolger van Hubble

De Webb is de opvolger van de beroemde Hubble-ruimtetelescoop, die behalve zichtbaar licht ook ultraviolet licht opvangt en al 30 jaar spectaculaire beelden naar de aarde verstuurt. "De Hubble heeft ons veel geleerd over het heelal", zegt astronoom Daphne Stam van de TU Delft.

"Zo weten we dankzij de Hubble hoe oud ons universum is: ongeveer 13,7 miljard jaar. Ook ontdekte de telescoop veel exoplaneten. Dat zijn planeten die in andere zonnestelsels om een ster draaien, zoals de aarde in ons zonnestelsel om de zon heen draait."

Bijzonder of juist gewoon?

Omdat de spiegel van de James Webb-ruimtetelescoop drie keer groter is dan z'n voorganger kan hij tot zeven keer meer licht kan opvangen, vertelt Stam. "Zo kunnen we erachter komen welke gassen in de atmosfeer van de exoplaneten zitten, of er waterwolken zijn, wat voor weer het er is."

Deze nieuwe informatie over de bewoonbaarheid van exoplaneten zijn nieuwe stukjes van de puzzel over het menselijk bestaan, zegt Stam. "Want we weten nog steeds niet waarom er leven op aarde is. Zijn wij er per toeval, een ongelukje? We weten nog niet of we in het heelal heel bijzonder of juist gewoon zijn."

Bron: EenVandaag Astronoom Daphne Stam van de TU Delft

Billeknijperig spannend

Zelfs de grootste raket ter wereld is te klein om de James Webb te vervoeren. De spiegel, zonnepanelen en het zonnescherm op de telescoop worden daarom voor de lancering opgevouwen. Eenmaal in de ruimte moet de James Webb zichzelf uitvouwen.

"Dit gaat erg spannend worden", zegt hoogleraar Van Dishoeck. "Billenknijperig spannend zelfs. Er zijn wel driehonderd manieren waarop het mis kan gaan. Pas 29 dagen na de lancering weten we of het uitvouwen gelukt is en kan de James Webb zijn eerste foto's maken, die dan over 6 maanden voor de wetenschappers beschikbaar komen."

Bekijk ook Twee enorme telescopen gaan testen of Einsteins relativiteitstheorie echt klopt

Reparatie niet mogelijk

De James Webb vouwt zichzelf uit op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde. Dus even langs gaan om iets te repareren zoals bij de Hubble is niet mogelijk, vertelt astroloog Stam. "De Hubble was 600 kilometer van de aarde verwijderd, maar de Webb gaat naar het Lagrangepunt L2, op vier keer de afstand van de aarde naar de maan."

Er is voor het Lagrangepunt gekozen omdat de James Webb hier mooi afgeschermd is van de aarde, zon en de maan, vertelt Stam. "De temperatuur is daar heel constant en dat is heel belangrijk, omdat de James Webb naar infrarood gaat kijken, en dat is warmtestraling."

Een video van de NASA van de zogeheten Orion nebula, een gebied waar nieuwe sterren worden 'geboren'

Ontzettend nietig

Hoogleraar Van Dischoeck hoopt met hulp van de James Webb meer te leren over gebieden waar nieuwe sterren worden geboren en planetenstelsels worden gebouwd. "Grote wolken van helium- en waterstofatomen kunnen op een gegeven moment onder hun eigen zwaartekracht instorten, waardoor nieuwe kraamkamers voor sterren en planeten ontstaan."

Al deze kennis zal ons ook meer inzicht geven over onze positie in ons eigen zonnestelsel, zegt Van Dishoeck. "Door ons zonnestelsel met andere stelsels te vergelijken, begrijpen we meer over onze plek in het heelal. Elke nieuwe telescoop brengt ons meer bescheidenheid. We zijn allemaal wereldburgers onder diezelfde prachtige sterrenhemel. We zijn ontzettend nietig. Dit bewustzijn helpt ons het leven op aarde beter te begrijpen en op de juiste waarde te schatten."