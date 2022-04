De pro-Russische oligarch Viktor Medvedchuk is opgepakt, meldde de Oekraïense president Zelensky gisteren. Vandaag heeft hij voorgesteld om hem te ruilen voor Oekraïense krijgsgevangenen. Dat is vooral propaganda, zegt Rusland-expert Helga Salemon.

Medvedchuck is opgepakt door de Oekraïense geheime dienst bij een 'speciale operatie' nadat hij eind februari verdween. Hij was een klein jaar eerder onder huisarrest geplaatst omdat hij werd beschuldigd van onder meer financiering van terrorisme en verraad.

Geheime troef

Medvedchuck is een pro-Russische jurist, zakenman en politicus. "Hij zat in het parlement van Oekraïne", vertelt Ruslanddeskundige Helga Salemon. "Hij was de leider van de belangrijkste oppositiepartij, die afgelopen maart is verboden."

De oligarch is niet alleen een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin, maar ook een van de belangrijkste bondgenoten die hij heeft in Oekraïne. "Hij is essentieel voor Poetin", zegt ze. "Hij is de geheime troef van Rusland."

Zelensky nog steeds in het zadel

"Poetin rekent op hem om Oekraïeners pro-Rusland te houden en hun presidenten ten val te brengen", vervolgt Salemon. "Sinds de Maidanrevolutie in 2014 zitten er namelijk geen pro-Russische presidenten meer."

"Het is heel fascinerend dat president Zelensky nog in het zadel zit, want Medvechuck is niet alleen", zegt ze. "Het is een machtige oligarch met een eigen pro-Russische partij met heel veel bondgenoten. Poetin heeft natuurlijk op die manier geprobeerd om Zelensky te wippen en dat is nog steeds niet gelukt. Dat is fascinerend."

Oligarch als ruilmiddel

Dat Zelensky vandaag heeft voorgesteld om Medvedchuck te ruilen voor mannelijke en vrouwelijke krijgsgevangenen die door Russische troepen worden vastgehouden, is 'een beetje vreemd' volgens Salemon.

"Het is een Oekraïense oligarch en geen gevangenen. Hoe vertaal je dat in aantallen krijgsgevangenen?" vraagt ze zich af. "Je zou eerder voorstellen om hem te ruilen tegen een ander prominent persoon."

Signaal naar andere Russen

"De Oekraïeners doen nu hetzelfde als de Russen: ze gaan jagen op landverraders", zegt Salemon. "Ze zeggen hiermee: 'Kijk, we hebben Medvedchuck'. Dat is een signaal naar andere Russen in Oekraïne dat ook zij opgepakt kunnen worden."

"Dit is vooral een enorme propagandastunt van Oekraïne, dat heeft de veiligheidsdienst ook gezegd", vertelt ze. "Het is een gigantisch gezichtsverlies voor Poetin."