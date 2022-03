Lang leken ze ongenaakbaar, maar Russische journalisten meldden de laatste dagen dat de hoge officieren rondom Poetin worden ontslagen, verhoord en vastgezet. Volgens Helga Salemon kijken we naar een Poetinregime dat haar eigen kinderen opeet.

Het is volgens Rusland-expert Salemon heel opvallend dat Poetin zich nu richt op de mensen die hij altijd het hand boven de hoofd heeft gehouden, op de mensen in de top van de piramide. "Dat betekent dat hij steeds meer paranoia wordt. Hij is fout geïnformeerd over de situatie in Oekraïne, want iedereen probeert hem altijd naar de mond te praten. Het ziet ernaar uit dat zijn grote plan niet gaat lukken. Hij zit in zijn eigen val."

Zelensky zit er nog

Volgens Salemon valt Poetin dan ook in zijn eigen zwaard. "Alle militair-deskundigen hebben gezegd: 'Die invasie in Oekraïne gaat niet lukken.' Maar Poetin krijgt mapjes op zijn bureau van zijn vertrouwelingen waarin staat: 'grote kans op succesvolle operatie'."

Salemon vertelt dat Poetin niet het succes boekt wat hij had gehoopt. "In Oekraïne zijn veel mensen het eens met Poetin, ook in de kringen van Zelensky. De militaire operatie gaat niet goed en Zelensky zit er nog. Ik denk wel dat Poetin had gedacht dat Zelensky al gewipt zou zijn."

Wantrouwen

Eerder zei Salemon nog dat de kans dat de kliek rond Poetin zich tegen hem zou keren heel erg klein is. "Het leek een aaneengesloten ketting. Maar het ontslag en de arrestatie van de plaatsvervangend bevelhebber van de Nationale Garde, opgericht in 2017, is een teken aan de wand", vertelt ze.

"De Nationale Garde is verantwoordelijk voor het oppakken van alle demonstranten in Rusland. Poetin vertrouwt de mensen die hem moeten beschermen niet meer."

Rusland-kenner Helga Salemon over de verschuiving in Poetins kring in Eenvandaag op NPO Radio 1

Afwachten

De grote vraag, volgens Salemon, is of Poetins acties gevolgen gaan hebben. "Blijven mensen hem loyaal? Of gaat het leiden tot grotere onrust? Collega's van de opgepakte en ondervraagde officieren sidderen, en denken: ben ik de volgende?" Er is wantrouwen op alle vlakken, maar het afwachten in hoeverre de kliek rondom Poetin gaat schuiven en wat er dan gebeurt.

Maar volgens Salemon vertrouwen de officieren elkaar onderling allemaal niet, dus weet ze niet of de top van de piramide zich nu onderling gaat organiseren om Poetin af te zetten. "Het gaat spannend worden de komende weken", zegt Salemon.