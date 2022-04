Verhalen over plunderende Russische soldaten blijven de ronde doen. Oekraïeners die weer terugkeren naar hun huis als de Russen weg zijn, zien dat er allerlei spullen zijn meegenomen. "Ze zijn helemaal losgeslagen", zegt Rusland-kenner Helga Salemon.

In The Guardian vertelt Natalia Samson wat ze aantrof toen ze na een maand bezetting terugkeerde naar haar huis in Novyi Bykiv. Onder meer parfum, sieraden, wijn, een verzameling oude munten en een scooter waren verdwenen. In de dorpsschool was nagenoeg alle elektronica weg, zoals laptops en projectieschermen.

Spullen naar Rusland sturen

Ooggetuigen zagen dat de Russische soldaten de spullen gewoon op een truck inlaadde, vertelt Natalia tegen de Britse krant. The Guardian zegt bewijs te hebben dat dit geen incident was, maar dat het structureel wordt gedaan door de soldaten. Spullen worden via Belarus opgestuurd naar Rusland. Televisies, visgerei en zelfs een elektrische step zijn onderschept door Belarussische activisten.

"Wat je ziet, is de totale anarchie van het Russische leger", legt Salemon uit over de plunderingen. "We hebben het hier over begin maart." Russen sloegen onder andere aan het plunderen door het missen van centrale aansturing, zegt Salemon.

Armoede

"Op 23 februari kregen soldaten tijdens een oefening te horen: 'Morgen ga je naar Oekraïne'. Ze sloegen aan het plunderen door frustratie, anarchie, barbaarsheid, maar ook armoede", vertelt ze.

Dé Russische soldaat bestaat natuurlijk niet, maar ook armoede speelt een rol waarom de soldaten aan het plunderen sloegen. "Oekraïeners houden heel erg hun krijgsgevangen bij, dus wie dat zijn. Je ziet dat het vooral mensen uit Siberië zijn. Dat zijn mensen die het niet goed hebben, dus die spullen goed kunnen gebruiken", zegt Salemon.

Thuisfront geeft door wat nodig is

Toen de Russische soldaten naar Oekraïne gingen, werd er gezegd dat er een voorraad eten was voor 3 dagen. De invasie duurt nog tot op de dag vandaag, dus die voorraad was er snel doorheen. Eten werd dus al snel geplunderd. Voor de andere spullen zoals vaatwassers, televisies en ander apparatuur werd zelfs naar huis gebeld, vertelt Salemon.

"Er zijn berichten dat soldaten naar huis belde met: 'Wat hebben wij nog nodig?'. Het thuisfront vertelt dus wat ze nodig hebben. Het is te gek voor woorden dat dat door een soort DHL van Wit-Rusland naar Rusland wordt getransporteerd." Al is plunderen van dit soort spullen is niet nieuw, vertelt Salemon. "Je zag het ook in de Tjetjeense oorlog."

Totaal onvoorbereid

Door een gebrek een centrale commando, eten en armoede is er totale chaos onder de soldaten, zegt Salemon. "Ze zijn compleet losgeslagen. Het is barbaars. Ze weten niet meer waar ze mee bezig zijn." Soldaten plunderen niet alleen spullen, maar laten ook veel ontlasting achter in de huizen van Oekraïense burgers. "Dat zit op de muren."

Soldaten zijn totaal onvoorbereid naar Oekraïne gestuurd, zegt Salemon. "Ze zijn een land ingestuurd en centrale aansturing is er niet. Er is ze ook vertelt dat ze met bloemetjes en vlaggetjes werden opgewacht in Oekraïne, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn opgewacht door mensen die ze naar het leven staan. Ze slaan wild om zich heen, zijn totaal losgeslagen."