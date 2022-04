De oorlog in Oekraïne neemt de komende weken snel in hevigheid toe. Dat verwacht oud-generaal Mart de Kruijff. "De veldslag zal zo uitputtend zijn dat beide partijen niets anders rest dan onderhandelingen en een staakt het vuren."

"Dit is het eindspel", zegt De Kruijff resoluut na 45 dagen oorlog in Oekraïne. De volgende slag wordt de beslissende en die zal intenser zijn dan we de afgelopen 80 jaar hebben gezien. "Alle partijen schrapen alles bij elkaar wat ze nog hebben, als het einde van een Risk-spel."

'Tijd voor onderhandelen'

Er is een fase in de oorlog aangebroken die geen maanden meer is vol te houden, zegt de oud-generaal. "Niet alleen het materieel slijt, maar de mensen en de voorraden ook."

Hij vergelijkt de huidige situatie met twee boksers die in elkaars armen hangen en niet meer in staat zijn om een stoot uit te delen. Maar pas na een laatste stoot zal Poetin willen onderhandelen, voorspelt de oud-generaal.

Verbinding met de Krim

Bij die onderhandelingen zal het volgens De Kruijff met name gaan om de grootte van het gebied dat Oekraïne kan behouden ten oosten van de rivier de Dnjepr. "Of anders gezegd: hoeveel kan Rusland veroveren?"

De verbinding met de Krim staat bovenaan Poetins lijstje. "De symbolische waarde daarvan is heel belangrijk, want daarmee kan hij tegen zijn eigen volk zeggen: ondanks dat de hele wereld tegen ons was hebben wij een groot gebied van de Donbas 'gedenazificeerd'. Hebben we de Krim teruggebracht in de moederschoot van Rusland en zijn we niet meer afhankelijk van een enkele brug."

Chemische wapens

"Poetin zal al zijn peilen richtingen op het oosten", zegt ook universitair docent internationale betrekkingen Laurien Crump. "Hij kan zich veel makkelijker bevoorraden vanaf daar en is zeker bereid om chemische wapens in te zetten, zoals fosfor."

Ze vreest voor de gruwelijkheden die komen gaan: "Er is een nieuwe generaal aangesteld, die ook in Syrië actief was. Daar was het zijn tactiek om de bevolking in steden letterlijk uit te roeien. Dus de gruwelpraktijken die we in Mariupol hebben gezien gaan we in de hele Dombas zien."

'Eindspel zal langer duren'

Hoewel ook Crump vermoedt dat het eindspel van de oorlog dichterbij komt, maar ze verwacht wel dat dat einde weken kan duren.

"Daar bereidt Poetin zijn bevolking op voor, zie je in de Russische media. Dat is een totaal andere boodschap dan in het begin van de oorlog. Toen was de boodschap dat het Russische leger Kiev wel even zou binnenmarcheren."

Bekijk ook video Een bezoek aan Ivankiv: de zwaargetroffen Oekraïense stad die een maand zonder stroom zat

9 mei cruciaal

De kern blijft, zegt Crump, dat Poetin niet als verliezer uit de oorlog wil komen. "De Dombas wil hij militair binnenslepen, dan kan hij zeggen dat dat deel van zijn missie geslaagd is. Dus die strijd zal hij zeker niet staken en Oekraïne zal zich niet gewonnen geven.

9 mei is een cruciale datum, volgens Crump. "Dat is de dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd. Poetin is gevoelig voor data, daarom is hij ook de oorlog pas begonnen na de Olympische Winterspelen. Als hij de Dombas binnen kan slepen voor 9 mei, zal hij dat zeker doen. Maar hij gaat zich zeker niet terugtrekken als het niet voor die datum lukt."