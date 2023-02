Het Instituut Mijnbouwschade Groningen wil het roer om. Ze hebben te weinig geld om de burger te helpen en komen daarom in juridische strijd met de inwoners van Groningen. Met meer geld uit Den Haag hopen ze alle zaken eindelijk goed te kunnen afhandelen.

De afwikkeling van de mijnbouwschade in Groningen is al jaren een pijnlijk dossier. Volgende week presenteert de Parlementaire Enquêtecommissie Gaswinning Groningen zijn bevindingen in Zeerijp, Groningen.

Verandering

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is verantwoordelijk voor het afhandelen van de mijnbouwschade. Hoewel ruim 90 procent van de meldingen binnen een jaar wordt afgerond, zijn er ook duizenden zaken die al jaren voortslepen.

Daar wil het IMG nu verandering in brengen.

Ongemak

In gesprekken met medewerkers van het IMG komt naar voren dat ze ongemak voelen. Ze willen de Groningers helpen, maar lopen tegen de wetten en regels aan. Meerdere medewerkers geven aan dat het wrang voelt dat het ze momenteel niet lukt de Groninger op één te zetten, terwijl dat wel de belofte aan Groningen is.

"Die kunnen we nu niet waarmaken", ziet Gerard de Jong. Hij is zaakbegeleider bij het IMG en ondersteunt mensen die een schademelding doen.

Tijdelijke Wet Groningen

Om te begrijpen waar het nu vastloopt, is het belangrijk om de 'Tijdelijke Wet Groningen' te benoemen. Daarin is afgesproken dat het IMG de schade van inwoners van het aardbevingsgebied vergoedt, maar een voorwaarde is dat de schade moet komen door de gaswinning. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is aansprakelijk voor de schade door gaswinning, omdat het hun gasboringen waren en zijn die het hebben veroorzaakt.

In de Tijdelijke Wet Groningen is besloten dat het IMG de aansprakelijkheid van de NAM afhandelt, zodat er een onafhankelijke partij van de overheid is waar burgers zich kunnen melden met schade. Dit betekent ook dat het IMG dus heel helder moet kunnen aantonen aan de NAM waarom ze geld uitkeren aan mensen met schade.

Juridisch getouwtrek

Daar begint de schoen te wringen. "Als iemand aan de randen van het aardbevingsgebied woont en er is daar bodemdaling waardoor er scheuren in huizen zitten, kunnen die ook komen door de daling van grondwater", vertelt Gerard de Jong. Hiervoor is de NAM niet aansprakelijk en dan mag het IMG dus ook geen geld uitkeren.

Dan ontstaat het getouwtrek tussen het IMG en de Groningers. "Als wij in een woning met 40 schademeldingen, 36 kunnen aantonen als mijnbouwschade, ontstaat er discussie over die 4 meldingen die wij niet mogen uitkeren in de huidige wet", vertelt algemeen directeur Hans Houdijk van het IMG.

Potje voor complexe zaken

Het IMG wil daarom nu meer geld. Een pot geld voor moeilijke gevallen, zo benadrukken ze. Het idee is dat ze dan die 4 schades waar discussie over zou zijn, zelf kunnen betalen. "Soms is dat maar een klein bedrag. Als wij daarin iets meer ruimte hebben, kun je het oplossen. Dat scheelt heel veel ellende bij de aanvrager", verwacht directeur Houdijk.

Zo'n potje voor speciale gevallen heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) al wel. De NCG is verantwoordelijk voor de versterking van de huizen en heeft dus een andere taak dan het IMG, die zich echt alleen maar richt op het herstellen van schade.

Alles moet juridisch

De vraag is natuurlijk of alleen maar meer geld de oplossing is. Er is ook een bepaalde manier van werken die kan wringen. Kaja van Grieken uit Warffum heeft dat gemerkt. In 2012 deed ze haar eerste melding van mijnbouwschade. Komend jaar is de verwachting dat haar huis eindelijk volledig wordt hersteld.

"Dat alles juridisch moet kunnen, is het grootste struikelblok", ziet zij. Ze merkt dat bij het IMG heel veel juristen werken, die overal dus naar kijken op wettelijke basis. Dat kan de beloofde zogenaamde ruimhartige afhandeling in de weg staan. Zaakbegeleider Gerard de Jong van het IMG herkent dit en onderschrijft dit.

Schade volledig toekennen

In de kern komt het dus neer op twee grote problemen. Ten eerste heeft het IMG niet de wettelijke toestemming om uit te keren als schade niet 100 procent zeker door mijnbouwschade komt.

Ten tweede kijken de medewerkers van het IMG heel juridisch naar de meldingen, waardoor er minder met de Groninger wordt meegedacht en voor ruimhartigheid geen ruimte is. En dat potje geld voor speciale gevallen, moet daar volgens de directeur een oplossing voor zijn.