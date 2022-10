Sinds 10 juni staat het huis van Annette Sins in Loppersum praktisch leeg. Alles ging naar de opslag, omdat ze erop rekende dat de versterking van haar woning zou beginnen. Maar een kleine 4 maanden later is er nog steeds niets gebeurd.

Annette is onderdeel van een speciaal project, de zogenaamde bouwimpuls. 'Eigenaar kiest bouwer', wordt dat ook wel genoemd. Je bent dan als inwoner zelf opdrachtgever, huurt een aannemer in en krijgt daarvoor dan geld van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat is de organisatie die de versterkingsoperaties in Groningen uitvoert.

Muurvast

Half mei zou de versterkingsoperatie van start gaan, maar dat werd half juni en inmiddels weet Annette het niet meer. Er is gedoe met de begroting. "Het is nu oktober en er is geen enkel perspectief op wanneer het gaat beginnen."

Ze komt er momenteel niet goed uit met de NCG. Haar buren, die in dezelfde versterkingsoperatie zitten, wonen inmiddels zelfs al in tijdelijke woningen. Ook zij dachten dat de versterking al zou beginnen.

Niet versterker en toen toch weer wel

"Er ligt nu een mooi plan om het huis te versterken, maar de begroting is niet goedgekeurd door de NCG", vertelt Annette. Eerder moest ze al een beroep doen op de Wet Openbaarheid Bestuur om erachter te komen wat de NCG met haar huis van plan was.

Omdat het kabinet destijds besloot de gaskraan dicht te draaien, zouden woningen zoals die van Annette opeens niet meer versterkt hoeven worden. De brief waarin dat stond, moest ze zelf opvragen. Later werd besloten dat haar huis toch werd versterkt, maar inmiddels is ze dus nog geen stap verder.

Monumentaal pand

Volgens Annette loopt het contact met de NCG erg stroef. "We hebben de afgelopen tijd met de aannemer gewerkt aan een bouwplan en een begroting. Daar heeft een architect aan meegewerkt. Als de NCG dit plan van deze aannemer niet goedkeurt, moeten we weer helemaal opnieuw beginnen."

"Andere aannemers moeten dan weer komen kijken en een architect moet nieuwe tekeningen maken." Ze ziet er tegenop omdat dit heel erg lang gaat duren.

Complexe zaak

Omdat de NCG verantwoordelijk is voor de versterking, maar de woning van Annette ook bevingsschade heeft, wordt haar zaak complex. Voor het herstel van bevingsschade is namelijk Instituut Mijnbouwschade Groningen verantwoordelijk.

Er zitten scheuren in haar woning, waarvan sommige door bevingen. Van andere scheuren is dat niet zeker. Ze realiseert zich dat ze in een monumentaal pand woont en dat dit het lastiger maakt. "Maar we willen ook meebetalen aan dingen die wij dan zelf willen aanpakken, waarvoor de overheid niet verantwoordelijk is."

Wantrouwen

De situatie van Anneke is tekenend voor de relatie die Groningers na verloop van tijd met de overheid hebben gekregen. EenVandaag kwam eerder een aantal keer in Krewerd, waar bewoners ook het gevoel kregen dat de NCG regels toevoegde om het proces te vertragen.

Dat gevoel heeft Annette ook. "Het lijkt alsof ze steeds iets nieuws bedenken om het proces te vertragen, terwijl het er in eerste instantie allemaal heel voorspoedig uit zou zien." De NCG zegt tegen EenVandaag geen signalen te herkennen dat bij versterking in beheer van bewoners, financiële discussies ontstaan. Dat is volgens hen alleen soms het geval als er sprake is van sloop en nieuwbouw.