Kleine familiecampings in Nederland lopen gevaar. Projectontwikkelaars kopen de terreinen op voor dure vakantiebungalows. Een domper voor kampeerders die niet veel te besteden hebben en al tientallen jaren op dezelfde plek vakantie vieren.

Vooral campings langs de kust worden massaal opgekocht door grote investeerders, zoals familiecamping Sandevoerde in Zandvoort. Om aandacht te vragen voor het verdwijnen van deze camping, en andere soortgelijke plekken, wordt er vandaag actie gevoerd door de SP in het Noord-Hollandse Vogelenzang. Bewoners van Sandevoerde dragen T-shirts met de tekst: 'Wij willen niet wijken voor de rijken'.

300 bungalows

"Een heerlijk rustgevende plek", zo omschrijft recreant Geert Sijtzema familiecamping Sandevoerde. Hij verblijft er al 30 jaar lang iedere zomer voor 6 maanden. Maar binnenkort dreigt daar verandering in te komen. De familiecamping moet plaatsmaken voor luxe bungalows.

"We zijn al 3 jaar aan het strijden om dit tegen te gaan, omdat dit een uniek natuurgebied is. Nu hebben privé-ontwikkelaars het gebied opgekocht en die willen er heel graag 300 bungalows neerzetten van 300.000 euro per stuk", vertelt Geert.

'We willen niet weg'

Ansie, een andere recreant uit Amsterdam die al 50 jaar op Sandevoerde staat, vult aan: "Het is een toestand. Alles wordt voor de rijken gedaan en voor ons helemaal niks."

Ze hoopt er nog een paar jaar te kunnen staan, maar ziet het somber in. En dat geldt voor de meeste bewoners van familiecamping Sandevoerde. "De meeste mensen die hier staan, willen helemaal niet weg. We willen gewoon blijven", vertelt Ansie.

Hechte gemeenschap

Bovendien weet ze niet waar ze anders naartoe zou kunnen. Volgens haar verdwijnen er steeds meer campings in Nederland. Naast dat het een plek is om te recreëren, omschrijven de bewoners de camping ook als een plek met een gemeenschap waar naar elkaar wordt omgekeken. "We zijn hier één gemeenschap, oude mensen worden geholpen en iedereen wordt hier goed opgevangen. Het is eigenlijk een beetje Jordaan in Zandvoort."

Boosheid, verslagenheid en grote teleurstelling, dat is wat Geert Sijtzema om zich heen ziet. "Je krijgt plotseling een brief dat je wordt weggestuurd. Het komt heel hard aan bij deze mensen. Waar moeten we anders naartoe op onze leeftijd?"

Nieuwe indeling camping

Europarcs heeft verschillende vakantieparken in Nederland, waaronder op de Veluwe. Directeur Andries Bruil nuanceert het beeld dat het opkopen van campings alleen vanuit de investeerder komt. "Wat je vaak ziet is dat camping-eigenaren ons benaderen, omdat ze van hun camping af willen. Dat kan komen doordat ze geen opvolging hebben voor overname. Of omdat het bedrijf up-to-date moet blijven en dat vraagt veel investeringen", legt Bruil uit.

De camping van Sandevoerde wordt niet opgekocht door Europarcs, maar door een privé-ontwikkelaar. De recreanten geven aan dat het voelt alsof ze worden weggejaagd, maar Bruil ziet dat anders. "Ik jaag per definitie helemaal niemand weg. Je ziet wel vaak dat het verouderde bedrijven zijn. Wij kiezen voor een model om de bedrijven voor een groot deel te behouden, gecombineerd met nieuwe producten", zegt de Europarcs-directeur.

'Geef mensen zekerheid'

Zo worden de parken van Europarcs nu opgedeeld met een gedeelte voor vakantiewoningen en verblijven voor het toeristisch kamperen. Bruil ziet namelijk een trend van mensen die voor een korte periode op vakantie gaan. "Soms in een vakantiewoning, dan weer kamperen. En dus volgen wij die markt, om te zorgen dat wij ook meerdere vormen van vakantie kunnen aanbieden."

Toch trekt Bruil het lot van de bewoners zich wel aan. "Je moet na overname meteen het gesprek aangaan en open zijn. Of je probeert een groot deel van de bestaande camping intact te houden. Het belangrijkste is: geef mensen langer zekerheid over het hebben van hun kampeerplek of hun jaarplaats", benadrukt hij.