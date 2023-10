Nu is D66 nog de tweede partij van Nederland. Maar gekeken naar de peilingen lukt dat niet nog een keer. Panelleden Philip en Derek over waarom ze niet nog eens op D66 gaan stemmen: "Jetten is een aardige man, maar daar heb je niet zoveel aan."

Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart van 2021 stond partijleider Sigrid Kaag dansend op de tafel: D66 had met 24 zetels een enorme verkiezingszege behaald. Dat was sinds partijoprichter Hans van Mierlo aan het roer stond niet meer gelukt.

Nog 7 zetels over

Nu, ruim 2 jaar later, is van de euforie van toen nog weinig te merken. Kaag is als partijleider afgehaakt en de regeringspartij maakt een duikvlucht in de peilingen. Van de 24 zetels in 2021 zijn er nog 7 over in de meest recente zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos.

Ook bij de veel leden van het EenVandaag Opiniepanel overheerst teleurstelling over wat de partij de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen in het kabinet.

'Geen nieuw leiderschap'

Volgens Derek Mekking uit Den Haag, hij stemde D66 tijdens de vorige verkiezingen, is er weinig terechtgekomen van 'het nieuwe leiderschap' van Sigrid Kaag. "Ik heb daar eigenlijk heel weinig van gezien."

"Vrijwel meteen toen ze gingen meeregeren, ging D66 zich net zo gedragen als alle andere partijen. Er werd direct een deal gesloten. De VVD kreeg de premier en dus moest de kamervoorzitter van D66 komen. Meteen weer die politieke spelletjes. Dat viel me heel erg tegen van Kaag."

'Te onzichtbaar'

Ook Philip Langbroek uit Wijk bij Duurstede - die bij de vorige verkiezingen D66 stemde - heeft kritiek op hoe Kaag invulling gaf aan het partijleiderschap.

"Ze is met Rutte in zee gegaan en heeft eigenlijk weinig voor elkaar gekregen. Ik vond haar onvoldoende zichtbaar. Kaag is een hele goede diplomaat, maar voor de Nederlandse politiek heb je ook andere kwaliteiten nodig."

Geen vertrouwen in Jetten

Philip gelooft ook niet dat er met de komst van Rob Jetten als nieuwe partijleider iets verandert. "Jetten is een hele aardige man, maar dat vind ik niet zo'n relevante eigenschap voor een politicus."

"Ik wil iemand die echt dingen voor elkaar krijgt. Bij Jetten heb ik het idee dat hij zich te veel laat opeten door zijn eigen ministerie. Hij komt op die manier te weinig toe aan het politiek leiderschap van zijn partij."

Omtzigt als alternatief

D66 wordt het dus voor de beide kiezers niet meer bij de komende verkiezingen. Derek gaat op 22 november voor NSC, de partij van Pieter Omtzigt.

"Ik vind dat Omtzigt staat voor een nieuwe politieke cultuur. Ik vind hem betrouwbaar en integer. Ik vind dat er namelijk echt verandering moet komen in de politiek. Dat kan hij misschien niet in 1 kabinetsperiode voor elkaar krijgen, maar hij gaat er wel hard aan werken, denk ik."

'Ijdeltuit'

Philip gaat over een maand op de combinatie GroenLinks-PvdA stemmen, omdat hij het volste vertrouwen heeft in de leiderschapskwaliteiten van Frans Timmermans.

"Kijk, ik vind Timmermans een ijdeltuit en niet echt een leuke man. Maar ik denk echt dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Zoals hij in Brussel de Green Deal door het Europees Parlement heeft gesleept, dat is echt een staaltje politiek vakmanschap. Hij kan deals sluiten en daar gaat het mij om."