Dat Sywert van Lienden flink verdiende aan mondkapjes die hij verkocht aan de overheid is bekend. Nu blijkt dat hij zijn deals kon maken dankzij VWS. De deal van Van Lienden is 'deels' voorgefinancierd, erkent demissionair minister Van Ark.

Een deel van het coronadebat dat vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd, gaat over de deal die ondernemer Van Lienden vorig jaar met de overheid sloot. Hij verkocht 40 miljoen mondkapjes voor een totaal bedrag van 100 miljoen euro en bleek daar later 9 miljoen euro aan over te hebben gehouden, ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Demissionair minister Van Ark erkent nu dat de overheid in ieder geval een deel van het aankoopbedrag heeft voorgeschoten.

'Zeker gebeurd'

"Sommige deals werden door de overheid voorgefinancierd, andere werden achteraf betaald", erkent Van Ark. "Wat voor ons het allerbelangrijkste was dat we die mondkapjes moesten hebben. We hadden daarom niet de luxe om te kiezen. Als voorfinanciering nodig was deden we dat."

Van Ark zegt 'niet tot in de details nauwkeurig te weten' wat er met Van Lienden is afgesproken. "Maar ik ga er van uit dat dat zeker gebeurd is, omdat het zeker gebruikelijk was in die tijd om deals ook voor te financieren."

Jaloersmakende deal

Ondernemer Harm Prins ziet het nu met lede ogen aan. Hij kreeg geen voorfinanciering en is vervolgens voor 1 miljoen euro het schip in gegaan. Zijn mondkapjes werden ten onrechte afgekeurd en bleven ongebruikt.

Prins kijkt nu met gemengde gevoelens naar de deal die Van Lienden met de overheid sloot. "Met enige jaloezie", erkent hij. "Ik had die deal ook wel willen doen."

'Voor 55 cent kopen, voor 80 cent verkopen'

Zelf deed Prins als directeur van Ostrichoo Medical, een bedrijf dat medische hulpmiddelen importeert, kortstondig zaken met Sywert van Lienden. "Want hij had geen voorraad", vertelt Prins. "En hij wist hoe hij aan de zorg moest leveren. Hij heeft bij ons een speciale prijs bedongen omdat hij zei: 'Het is voor de zorg'."

Maar ook aan die deal wist Van Lienden te verdienen, zo ontdekt Prins. "Ik heb toen gezegd: dat is goed, 55 cent. Maar hij verkocht het zelf online voor 80 cent en toen hadden wij ook zo iets van: wat is dat? Je verkondigt overal dat je een non-profit organisatie bent, maar dat ben je niet, want je maakt gewoon een goede marge."

50.000 euro

"Wij gaven juist wél die korting aan de zorg", zegt Prins verontwaardigd. "Dus wij verkochten het al goedkoper dan hij deed. Maar hij kreeg zoveel media-aandacht op televisie, dat de zorg blijkbaar dacht, dat ze het bij hem goedkoper konden krijgen."

"Hij heeft bij ons 200.000 stuks gekocht, dus dat is een klein dealtje", vindt Prins nu. "Dat moet hem dan ongeveer 50.000 euro hebben opgeleverd."

Reactie Sywert van Lienden

Sywert van Lienden laat in een reactie weten dat hij zaken deed met Mediq, en niet direct met het ministerie.