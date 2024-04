Het Dolfinarium beloofde ermee te stoppen: fotomomenten voor bezoekers met dolfijnen. Maar uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat dat nog steeds kan. "Ik wil ze dwingend vragen hiermee te stoppen", reageert minister Adema, die opheldering eist.

De betaalde fotomomenten in het park zijn al langer omstreden. Tegenstanders vinden het niet meer van deze tijd om de dieren te gebruiken voor het plezier van bezoekers. Experts vragen zich bovendien af wat de educatieve waarde ervan is. Een paar jaar geleden leek dan ook een definitief einde te komen aan de fotomomenten.

Hard oordeel over Dolfinarium

De Visitatiecommissie Dierentuinen, die over de vergunningen van dierentuinen gaat, oordeelde eind 2019 stevig over het Dolfinarium in Harderwijk. De dieren werden weliswaar goed verzorgd, maar sommige verblijven waren ondermaats, bleek uit een bezoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan het park werd gebracht.

Ook zette de commissie vraagtekens bij het educatieve gehalte van het Dolfinarium. Zo draaiden de optredens met de dieren te veel om het show-element. Een ander punt van kritiek waren de fotomomenten waarbij bezoekers op de foto konden met dolfijnen en zeeleeuwen. Dat staat ver af van het educatieve doel van een dierentuin en bovendien kan het gevaarlijk zijn, was de conclusie.

Eerder beloofd te stoppen

Na het verslag maakten het ministerie en het Dolfinarium afspraken om de dierenwelzijn te verbeteren. Ondanks deze gemaakte afspraken biedt het Dolfinarium de omstreden fotomomenten nog aan, ontdekte EenVandaag bij een recent bezoek.

Bezoekers die een dolfijn in het water willen aaien, moeten daarvoor wel een apart kaartje aanschaffen. Voor 99 euro krijgen ze een waadpak aan en mogen ze het dier aanraken. Het moment wordt door een medewerker van het Dolfinarium op de foto gezet.

Bron: EenVandaag Het bassin in het Dolfinarium waar bezoekers tegen betaling dolfijnen kunnen aaien

Tegen de afspraken in

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageert boos op deze onthulling. "We hebben hier afspraken over", benadrukt hij. In die afspraken staat dat het Dolfinarium stopt met de fotomomenten. Ook is afgesproken dat het park zorgt voor een educatief programma, met beperkt contact tussen bezoekers en dieren.

"Wij hebben duidelijk beschreven welke vorm van interactie tussen dolfijn en mens mag plaatsvinden. En dat is niet deze interactie, ook niet als het mooi ingekleed is met educatieve elementen", legt Adema uit. "Dat dit wel gebeurt, kan niet", voegt de minister daaraan toe. "Dit moet stoppen."

'Vooral om geld te verdienen'

Ook marinebioloog Frank Zanderink is kritisch op de fotomomenten. Hij vindt dat die vooral een verkeerd signaal afgeven. "Los van het feit of het goed voor het dier is of niet: dieren zijn niet bedoeld om mee op de foto te gaan en dat hoort een dierentuin te weten." Daarnaast is het niet zonder gevaar: "Een dolfijn komt niet over als een roofdier, maar blijft een risico."

Bovendien ziet hij de educatieve waarde van deze interacties tussen mens en dolfijn niet. "Je leert omstanders dat dit leuk is en dat dit kan. En dat is een beeld waar we van af moeten." Zanderink denkt dat de fotomomenten voor het Dolfinarium 'vooral een manier om geld te verdienen' zijn.

'Niet in strijd met afspraken'

Het Dolfinarium is het niet eens met de verwijten en zegt niets fout te doen. In een reactie schrijft directeur Alex Tiebot: "De door ons aangeboden programma's zijn onderdeel van een aanvullend educatief aanbod, waarbij een zeer beperkt aantal bezoekers in een waadbroek in het water staat en interactie heeft met de dieren onder strikte supervisie, wat zowel de veiligheid van de dieren als van de bezoekers waarborgt. Deze programma's zijn met grote zorg ontwikkeld en worden nauwgezet uitgevoerd, altijd volgens de hoogste normen voor dierenwelzijn."

Dat er nog foto's worden gemaakt, is volgens het Dolfinarium ook volgens afspraak: "Bezoekers van het programma 'In het Water met een Dolfijn' ontvangen een foto als aandenken, zoals ook omschreven in de afspraken tussen het Dolfinarium en het LNV. Deze activiteit is streng gereguleerd en ontworpen om zowel educatief als inspirerend te zijn met als doel aan te zetten tot natuurbehoud, waarbij er sprake is van begeleiding door een medewerker die veiligheid, hygiëne en andere randvoorwaarden waarborgt."

Minister eist opheldering

Demissionair minister Adema denkt anders over de uitleg van de afspraken en stelt een onderzoek in naar de fotomomenten met dolfijnen. Ook eist hij opheldering van het Dolfinarium over het, in zijn ogen, niet nakomen van de afspraken met het ministerie. "Ik vind dat wanneer wij afspraken maken met het Dolfinarium, die ook betrekking hebben op de vergunning die het Dolfinarium heeft."

"Dus ik wil ze toch wel dwingend vragen hiermee te stoppen. En anders met dwangsommen", zegt hij tot slot. Binnenkort voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een inspectie uit bij het Dolfinarium.