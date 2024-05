Borstvoeding en moederschap. Voor de één is het vanzelfsprekend om te doen, een ander heeft er nog wat vragen over. Om moeders hiermee te helpen is er het Mamacafé. Liesbeth en Esther leerden elkaar in zo'n café kennen en heb nog steeds veel aan elkaar.

"Ik was tijdens mijn zwangerschap aan het zoeken naar plekken in de buurt waar ik andere ouders kon ontmoeten die een kindje hadden van dezelfde leeftijd", vertelt Esther Verschragen (35) over haar bezoek aan het Mamacafé in Utrecht. "Ik deed dat omdat het me heel fijn leek om mijn ervaringen te kunnen delen."

Laagdrempelig vragen stellen

Toen Esther zwanger was van haar dochtertje Lea, wilde ze contacten opbouwen met andere nieuwe moeders die in haar stad woonden. Zo kwam ze ongeveer 2 jaar geleden terecht bij het Mamacafé. "Ik ben er kort na mijn bevallig naartoe gegaan, omdat het me heel fijn leek om op een laagdrempelige manier vragen over borstvoeding te kunnen stellen."

"Je kan een hele hoop googelen, maar soms wil je toch even overleggen met iemand en ervaringen delen. Ik had op zich wel wat vriendinnen die al kinderen hadden, maar die woonden niet in de buurt", vertelt ze. "En ik vond het zelf heel fijn dat het allemaal wat dichterbij was, zo werd de stap om ergens heen te gaan wat makkelijker."

Het Mamacafé

Het Mamacafé is een ontmoetingsplek voor moeders die kosteloos vragen willen stellen over borstvoeding en opvoeding, en ervaringen over het moederschap willen delen. Lactatiekundige Mirjam Zwaal begon het initiatief 10 jaar geleden: "Ik zag dat veel moeders niemand in hun nabije omgeving hadden die ook net moeder was geworden. Hierdoor voelden sommigen zich best eenzaam in het moederschap. Om ze daarin te helpen, ben ik het Mamacafé gestart."

"Het primaire doel is om moeders met elkaar in contact te brengen. Het gaat vooral om het uitwisselen van tips en ervaringen. En dan daarmee verbindingen creëren", vertelt Mirjam. "Ik kan natuurlijk vanuit mijn expertise vragen beantwoorden en moeders geruststellen of tips geven, maar het kan ook zo helpend zijn om de ervaring van een andere moeder die in dezelfde situatie zit te horen."

Ervaringen delen

Esther kreeg tijdens haar zwangerschap veel bezoek van familie en vrienden en had af en toe een leuk afspraakje. Ze voelde zich niet eenzaam, maar toch miste er iets. "Er waren momenten dat ik nog steeds de hele dag, hele lange dagen, alleen thuis was met mijn kindje. Ik had niet het gevoel dat de muren op me afkwamen maar ik vond het wel fijn om nog iets meer mensen om me heen te hebben, om te delen wat je meemaakt."

Na een aantal bezoeken aan het Mamacafé loopt ze Liesbeth Hendriks, een moeder met wie ze het heel goed kan vinden, tegen het lijf. Liesbeth (49) was net als zij een paar weken eerder bevallen van haar eerste kind, zoontje Oscar. Beiden waren met zwangerschapsverlof en keerden regelmatig terug naar het café, soms voor advies maar soms ook gewoon 'voor de gezelligheid'. "Om te kletsen, met een kopje koffie of een appeltaartje."

Bron: Nienke van Denderen Oprichter Mirjam Waal met een moeder en baby in het Mamacafé

Oud advies

Liesbeth kwam na een lactatieconsult met Mirjam terecht bij het Mamacafé. Voor haar waren vooral de gesprekken over borstvoeding waardevol. Als een alleenstaande 'oudere moeder' heeft ze wel veel vrienden die kinderen hebben, maar ze kon bij hen ook niet altijd even makkelijk terecht voor advies.

"Veel vrienden hebben kinderen die al 18 zijn, dat is een groot verschil. Die moeders hebben wel ervaring maar dat is ervaring van 18 jaar geleden, dus dat hebben ze ook niet allemaal meer paraat", vertelt ze. "Sommige dingen wilde ik ook gewoon anders doen dan mijn vrienden. Ik kreeg over de borstvoeding vaak opmerkingen als: 'anders stop je er toch mee als het moeilijk gaat'."

'In het begin was ik onzeker'

Liesbeth vertelt dat ze in het begin dan ook erg onzeker was, vooral na haar afspraken op het consultatiebureau. "Ze gaven soms ook adviezen waarvan ik dacht: ja, daar kan ik eigenlijk niks mee. Zeker als het ging over slapen, ik had een baby die gewoon niet sliep overdag. Het idee is dat die baby's allemaal moeten slapen en op het consultatiebureau geven ze je mee hoe je dat dan moet doen: structuur, regelmaat."

"Dat heb ik allemaal geprobeerd, maar dat werkte gewoon voor geen meter", vertelt Liesbeth. "En dan denk je: ik doe het niet goed. Maar het is juist heel fijn om het er dan over te kunnen hebben met andere moeders die hetzelfde hebben ervaren. Daardoor kan ik nu veel beter kiezen met welk advies van het consultatiebureau ik iets doe en wat ik naast me neerleg."

Kameraadschap tussen nieuwe moeders

Het contact tussen Esther en Liesbeth groeide snel uit tot een mooi kameraadschap. "Ik denk dat wij elkaar heel erg vonden in dat het ons eerste kindje was. Je bent dan nog heel veel aan het uitzoeken. Bij een tweede kind weet je al beter, dan heb je het allemaal al een keer gedaan", merkt Esther op terwijl ze terugblikt op hun eerste ontmoetingen.

"Het was fijn dat we kindjes hebben die bijna even oud zijn. En dat onze kindjes nu 2 jaar zijn en leuk met elkaar kunnen spelen, het over elkaar beginnen te hebben, is voor mij wel heel erg een meerwaarde."

Dezelfde levensfase

"Maar het was misschien ook een beetje de humor die we delen", bedenkt Liesbeth zich. "We kunnen gewoon echt lachen met elkaar over alles wat we als moeders meemaken. We zijn goede kennissen geworden en delen niet alleen maar dingen over de kinderen, maar ook over werk en relaties."

Het leeftijdverschil van meer dan 10 jaar maakt voor de twee moeders dan ook niet uit. Volgens Liesbeth heeft dit vooral te maken met het feit dat ze zich in dezelfde levensfase bevinden. "De fase waar je in zit, zorgt dat je een klik met elkaar hebt, dat je het gezellig hebt. En ik moest in het moederschap mijn eigen weg zien te vinden en daarin hebben het Mamacafé en de steun van Esther een belangrijke rol gespeeld."

Een lach en een traan

Lactatiekundige Mirjam vertelt dat ze hier bewust op aanstuurt tijdens het Mamacafé. Ze geeft de bezoekers graag een zetje om openhartige gesprekken en vriendschappen met elkaar aan te gaan. "Bevallingsverhalen, dingen die tegenvallen in het ouderschap, de overgang van verlof naar het terugkeren naar het werk, je kind naar het kinderdagverblijf brengen, dat wordt allemaal gedeeld. Er is ruimte voor een lach en een traan."

Het was voor de moeders dan ook de steun die ze in het café ontvingen van andere moeders, en elkaar, wat de kindvriendelijke stamkroeg zo bijzonder voor hen maakte. "Je wilt je graag gesteund voelen in je moederschap. En dan is de herkenning van mensen die datzelfde willen en datzelfde doen, gewoon heel erg fijn", vertelt Esther.