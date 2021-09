De bloederige beelden gaan de hele wereld over: op de Faeröer-eilanden is een groep van bijna 1500 dolfijnen gevangen en omgebracht. "Er leven er zo'n 200.000. Dus dan is dit best wel heel veel", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Het zou gaan om een fout, zo wordt lokaal gesteld. Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn kan zich voorstellen dat de autoriteiten aangeven, maar is niet verbaasd. "Ze jagen de dolfijnen in grote groepen op tot in een baai, om ze vervolgens te slachten en eten."

Eeuwenoud ritueel

De jacht op de zogenaamde grienden is een eeuwenoude traditie, die stamt uit de tijd van de Vikingen. Voor de mannen aldaar is het een jaarlijkse overgangsrite waarmee zij hun kracht laten gelden. Dat gebeurt zo al 1.200 jaar.

Met boten worden de dolfijnen naar een baai gedreven, waarbij de mannen angstaanjagende geluiden maken. Vervolgens begint de rituele slacht, waarna de bevolking de dolfijnen opeet.

De verkeerde dolfijnen gevangen

Normaalgesproken gaat het om de vangst van grienden, een bepaalde dolfijnsoort, maar nu zouden er per ongeluk witflankdolfijnen gevangen zijn. "Als je iets van dolfijnen weet, kan dat niet fout gaan", vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

"Er zit een overduidelijk verschil in de rugvinnen. De witvlank heeft een duidelijk scherpe rugvin, terwijl de grienden een veel bollere rugvin hebben."

Veel meer dan anders

Normaalgesproken worden een paar honderd dolfijnen per jaar gevangen. Met de vangst van nu zijn alle records verbroken. "De laatste keer dat zo'n enorme vangst was, was in 1940. Je kan tijdens de jacht ook niet goed zien hoeveel vissen je de baai in drijft. Vaak zie je ongeveer tien vissen als je er vijftig opjaagt."

Het kan volgens Van den Berg geen verrassing zijn dat er dan nu ineens 1.482 dolfijnen in de baai belandden.

Kruisbestuiving

De massale slacht is slecht voor de dolfijnenpopulatie in de noordelijke Atlantische Oceaan, stelt Van den Berg. "De groepen zoeken elkaar op om elkaar te bevruchten met andere groepen, zodat het DNA blijft variëren."

"Maar deze vangst bevat waarschijnlijk wel ruim tien verschillende groepen en families. Dat betekent gewoon dat grote families verdwijnen, achtergebleven families kunnen vanzelfsprekend nu niet meer kruisbestuiven met deze groepen."

Ongezond

Dat de bevolking van de eilandengroep graag dolfijnen blijft eten, verbaast Van den Berg. "Er is al jaren bekend dat het vlees van dolfijnen ongezond is, ze zitten vol gif."

Dat komt omdat de dolfijnen heel hoog zitten in de voedselketen. Zij eten veel vissen, die hebben dan weer veel gif binnengekregen. Zo krijgen de dolfijnen gif in hun lichaam, dat komt in het vet van de dikke huid. "Veel van het spek dat wordt gegeten van de dolfijn, zit dus vol met gif zoals kwik."