Het is een van de grootste problemen van deze tijd, het tekort aan leraren. Een van de redenen waarom jonge docenten massaal afhaken, is het gebrek aan vastigheid en perspectief. Zo ook leraar Mark Beumer: "Ik kreeg nooit een vast contract."

Overvolle klassen, leerlingen die naar huis gestuurd worden en enorme uitstroom van leerkrachten, het onderwijs kampt al jaren met een lerarentekort. Vaak genoemde oorzaak is de enorme werkdruk waardoor docenten het bijltje er bij neer gooien. Maar dat is volgens Mark Beumer, tot voor kort leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs, niet de enige reden. Jarenlang stond hij met ziel en zaligheid voor de klas. "Ik vond het meteen leuk, vooral het contact met leerlingen. Dit is wat ik altijd wat ik heb willen doen."

12 jaar losse contracten

Toch begint het na een aantal jaren te knagen bij de jonge leraar. Om de zoveel tijd wisselt hij van school en overal krijgt hij te horen dat er geen ruimte is voor een vaste aanstelling. "Ik hopte van de ene naar de andere tijdelijke baan. Vaak om een zwangerschapsverlof op te vullen. Maar het was allemaal tijdelijk, er was nooit ruimte voor een vast contract. Dan zeggen ze na een half jaar dat ze niet meer uren hebben en moet je weer op zoek."

Dat 'job hoppen' en voortdurend wisselen van omgeving is slopend, legt de voormalig docent uit. "Je moet iedere keer opnieuw ingewerkt worden, dat is echt heel vermoeiend. Ook moet je weer opnieuw een band met je leerlingen opbouwen, daar heb je echt tijd voor nodig,"

"Ik wilde vastigheid"

Na 12 jaar is Beumer het helemaal zat en besluit hij het onderwijs te verlaten. Met pijn in zijn hart. "Ik vond het echt zwaar frustrerend, want het is een mooi vak. Maar op een gegeven moment wil je ook vastigheid. Ik wilde deze baan blijven doen tot mijn pensioen. Maar na al die jaren had ik nog steeds geen vast contract. Dan is het op een gegeven moment wel klaar, helaas. Ik ga nu mijn proefschrift afronden en dan op zoek naar een andere baan misschien bij een museum of als beleidsmedewerker."

Volgens de docent hebben al die tijdelijke contracten ook hun weerslag op de kwaliteit van het onderwijs. "Er gaat op deze manier heel veel kennis en ervaring verloren. Als ik niet met al die randzaken bezig was geweest, had ik al mijn aandacht en focus kunnen leggen op mijn leerlingen. Maar dat was mij nu niet gegund."

SP: Geef leraar vast contract

Kamerlid Peter Kwint (SP) zegt dat het verhaal van Mark zeker geen uitzondering is. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het lerarentekort. Kwint roept vandaag de minister op om actie te ondernemen. Ook opent de partij vandaag een meldpunt om het probleem goed in kaart te kunnen brengen.

"We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven, dat dit soort jonge getalenteerde docenten verloren gaan voor het onderwijs. Helaas hoor ik heel veel van dit soort verhalen. Leraren die gefrustreerd afhaken omdat ze geen uitzicht hebben op een vaste baan."

'Geld is er gewoon'

Ook Kamerlid van regeringspartij D66, Paul van Meenen, vindt dat er aandacht moet komen voor dit probleem. Maar legt de bal niet alleen maar bij de politiek.

"Ik kijk vooral naar de werkgevers, de schoolbesturen dus. Het geld voor het geven van een vast contract is er gewoon. De salarissen zijn verbeterd. Dus geef leraren ook die zekerheid op een prachtige loopbaan."