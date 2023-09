De onderwijskwaliteit en stabiliteit op scholen staat onder druk door het aantal zzp'ers en uitzendkrachten in de sector. Een oproep om hen niet meer in te huren krijgt veel steun. Scholen willen het geld gebruiken voor andere arbeidskrachten.

Jarenlang werkte Rob Verra in de supermarktwereld, maar inmiddels staat hij als volledig gecertificeerd docent voor de klas. Via een traject voor zij-instromers werd hij door scholenkoepel Aves klaargestoomd voor een baan op een basisschool in de Noordoostpolder.

'Kwaliteit lijdt onder flexkrachten'

Volgens directeur Jos Timmermans van Aves zijn zij-instromers als Rob een veel betere manier om je geld uit te geven dan aan het te besteden aan tijdelijke contracten van zzp'ers en uitzendkrachten.

Samen met een aantal schoolleiders schreef Timmermans daarom een manifest, dat inmiddels door heel het land ondertekend wordt. "Bemiddelingsbureaus verdienen heel veel geld aan het plaatsen van freelance leerkrachten, terwijl de onderwijskwaliteit en stabiliteit op scholen onder deze passanten lijdt. Dat kan niet langer zo."

Geld voor zij-instromers

Timmermans roept scholen daarom op om niet langer zulke krachten in te huren, in de hoop dat door een gebrek aan vraag dit soort praktijken tot een einde brengt. In zijn koepel Aves wordt het bespaarde geld ingezet om mensen als Rob aan zich te binden. En dat werkt.

"Doordat ik zo begeleid wordt door Aves heb ik van het begin af aan echt het gevoel dat ik onderdeel ben van het team", vertelt Rob. "Dat is voor mij echt het verschil met de inzet van zzp'ers, die er toch meer buiten staan."

Leerkrachten aan je binden

Volgens Timmermans en Rob is dit de manier om leerkrachten aan je te binden en zo te voorkomen dat er gaten ontstaan in de bezetting. "Je opleiding wordt bekostigd terwijl je in het team groeit, wat wil je nog meer?" zegt Rob.

Eerder huurde Aves ook wel zelfstandigen in, maar dat is niet goedkoop. "We zijn niet tegen zelfstandigen', zegt Timmermans. "We zijn vooral tegen de bureaus die heel veel verdienen aan het plaatsen van zelfstandigen."

'Als ik dit wist, had ik het eerder egdaam'

Hij vervolgt: "Wij hebben berekend dat we een zelfstandige ongeveer 15 procent extra moeten betalen om de ondernemersrisico's af te dekken. Dat willen we best betalen, en dat doen we ook. Maar ik vertik het om een bureau een veel hoger percentage dan dat te betalen."

Uiteindelijk kost een jaar een zelfstandige inhuren even veel als het faciliteren van iemands zij-instroomtraject. En de band die je opbouwt met een zij-instromer is onbetaalbaar, zegt Timmermans. Dat ziet Rob ook zo: "Dit is echt de manier om de overstap te maken. Als ik wist dat dit zo zou gaan, had ik het misschien wel eerder gedaan."