In Amsterdam krijgen steeds meer leerlingen geen Duits meer door een tekort aan docenten. Sommige scholen schrappen zelfs leerjaren. Is het vak niet toe aan wat verandering om de populariteit te vergroten? Wel als het aan de huidige docenten ligt.

Over een tekort aan docenten hoort het Duitsland Instituut al langer, want niet alleen in de hoofdstad speelt dit probleem. Dat zegt Trixie Hölsgens van het Instituut. "Schoolleiders proberen uiteraard een oplossing te vinden, maar we horen het steeds vaker."

Het is meer dan rijtjes

Het instituut deed onderzoek onder 300 docenten, onder meer met de vraag: "Waarom is er nu een tekort?" Uit dat onderzoek blijkt dat leraren vooral willen dat hun vak verandert: er moet minder aandacht voor grammatica zijn, en juist meer voor spreekvaardigheid.

"Het uit je hoofd stampen van grammatica-rijtjes is niet wat Duits moet zijn", zegt Hölsgens. "Docenten hebben behoefte om meer cultuur, actualiteit en spreekvaardigheid terug te zien in het curriculum." Een ommekeer in het lesprogramma kan volgens haar dé omslag bieden om het vak aantrekkelijker te maken voor nieuwe docenten.

Jonge docent afschrikken

Hölsgens vreest dat het docententekort in de komende jaren alleen maar verder gaat oplopen. Ook omdat jonge docenten flink wat voor de kiezen krijgen en daardoor eerder het vak verlaten. "Zo horen we dat zij vaker een klas voor de neus krijgen die een halfjaar geen Duits heeft gehad, waardoor de uitdaging als beginnend docent flink is."

"En daarnaast krijgen ze ook weinig begeleiding- juist door dat personeelstekort." Ook is volgens het Instituut een kwart van de leraren Duits 55 jaar of ouder: een vergrijzende beroepsgroep.

Tekort zal verder oplopen

Het Duitsland Instituut verwacht dat het lerarentekort in hun vakgebied toeneemt, tot 15 procent in 2025. En dat terwijl het vak volgens Hölsgens juist zo belangrijk is voor scholieren.

"Het is de meest gesproken moedertaal van de Europese Unie, en een heel belangrijke handelspartner van Nederland. Ik hoop dat er iets verandert", sluit ze af.