Er is een heel regiment aan wereldsterren in stelling gebracht tegen Donald Trump. In een speciale video roepen ze mensen op te gaan stemmen, en dan níet voor Trump. Een kleine greep uit de sterren die meedoen: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Julianne Moore en James Franco.

Het filmpje duurt drie minuten en is ook een knipoog naar officiële politieke spots waar sterren in opgevoerd worden. De video is binnen een dag al bijna 2 miljoen keer bekeken op YouTube.